Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李克勤信任新派視角 新歌MV搵大仔Ryan執導 預留3日檔期被回：唔駛拍足3日

影視圈
更新時間：16:45 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-02 HKT

李克勤今日推出全新單曲《你的愛情回不來》，今次焦點除了是克勤的靚聲外，更有他身後的新晉導演，原來是克勤的大仔Ryan！正在美國攻讀電影的Ryan，今次處男下海為老竇執導MV，認真虎父無犬子。新歌走深情路線，克勤用沉厚而克制的聲線，唱出告別後那種表面平靜、內心洶湧的感覺，歌詞中的風、天際及灰雲，全部充滿畫面感。

Ryan叫老竇克勤只需對嘴

提到今次父子檔上陣，克勤指絕對並非「玩玩吓」，「Ryan喺美國讀緊電影，佢係新派導演，而我一直對自己作品好嚴謹，唔會拎嚟開玩笑。但我信得過佢，覺得佢可以帶到新視角俾我。」這份來自爸爸的信任，成就這次極具意義的合作。不過拍攝期間發生一段小插曲，克勤原本預留三天檔期給Ryan慢慢拍，但Ryan竟然反傳統，克勤笑說：「佢話：『你唔使拍足三日，你嗰Part只需對嘴，其餘交俾專業演員做啦！』」一句調皮的「溫馨提示」，即把克勤弄到哭笑不得，但同時又感受到兒子對自己作品的認真及執着。雖然這是Ryan首次執導，但克勤坦言去到現場完全不會放軟手腳，更會用專業標準嚴格要求，希望Ryan可以透過今次實戰，繼續成長、進步。

楊天宇及鍾雅婷做男女主角

至於MV男女主角則找來楊天宇（Angus）及鍾雅婷演出，整個MV於日落海邊取景，透過女主角的記憶碎片，重現一段愛情由親密、爭吵到放手的過程。影像跟克勤的歌聲互相交織，睇到十分揪心。《你的愛情回不來》由劉昊霖、趙大白填詞，劉昊霖作曲，餘真編曲，星舟愛樂樂團負責弦樂部分，陣容鼎盛。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前