阮兆祥體驗古董VR眼鏡大開眼界 平民小食店女店長患乳癌頓悟人生丨原來視咁的

由阮兆祥（祥師兄）主持的全新資訊綜藝節目《香港系列之細間始終你好》，逢周六晚8時翡翠台播映。前晚首播的第1集，祥師兄除走訪了開業超過30年的夜冷小店，還走訪了一間CP值、人情味兼情緒價值全線爆燈的小食店，以及珍藏了大量「Made in Hong Kong」的珍貴舊物「文化士多」。

阮兆祥戴上100 年的 VR 眼鏡大感震撼。

Wendy 自認是工作狂，直到患了乳癌才懂得放開。

Jo和 Wendy 無論對客人或是行家，都付出真摯感情。

先說小食店，63歲男店主Jo與69歲女店主Wendy為了退休後可活得更精彩，大概1年前合力開了一間小食店，這間小食店的特色，餐牌充滿正能量字眼包括「笑口祖」、「開朗」、「快樂」、「甜蜜」、「開心趣味價」等；特色小食除了顧名思義有笑口棗，還有注滿祥師兄童年回憶的炸粽，全部美食均由有餐飲經驗的Jo主理。除了餐牌名夠開心，價錢亦相當開心，一個有齊海鮮炒飯、笑口棗、油菜及花茶的套餐都只是26元。

祥師兄同食客互動得好開心。

Vincent 希望大家來到店鋪感受昔日（香港）情懷。

「文化士多」由本地設計師 Vincent 創建。

談到套餐價錢，Jo坦言一切只為大家開心：「俾客食到好嘅嘢，佢哋隔兩日又返嚟撐一撐你，咁就開心喇」，Jo與Wendy之所以咁夾，全因2人都是工作狂，叫得工作狂，亦難免有執念，自認曾經十分固執的Wendy，坦言直到患了乳癌才懂得放開：「其實我以前唔係咁開朗，我𠵱家就好開朗。10年前我患咗乳癌，因為我真係好固執、好睇唔開，點解會有呢個病，都係原因之一……即係原來做人真係唔好太執着。」祥師兄在節目中還訪問了Jo和Wendy的顧客及行家，發現2人人緣很好，全因他們無論對客人或是行家，都付出百分百真摯感情，相當有愛。

還原舊香港文化

節目中最後一間小店，是由本地設計師Vincent創建的「文化士多」，裏面珍藏了大量「Made in Hong Kong」的珍貴舊物，其中最有趣的收藏，是100年的VR眼鏡及照片，祥師兄「試睇」後大感震撼；Vincent指為了讓更多顧客親身體驗這個偉大發明，該套VR眼鏡及照片更被定為「非賣品」：「即刻好似現場去返100年前咁，個感動位就喺呢度。」除了想讓更多港人知道「香港製造原來好勁」，Vincent更想透過「文化士多」的每個活動／每個小細節，還原舊香港文化＋生活面貌：「香港人嚟到呢度就好似活歷史咁，嚟到可以feel吓嗰種昔日（香港）情懷，就係咁簡單咋嘛。」