方大同離世一年遺作《才二十三》MV曝光 驚見「最後身影」被質疑AI合成團隊揭背後真相

金曲獎創作歌王方大同（Khalil）去年3月1日驚爆噩耗，在2月21日離世，終年41歲。方大同的所屬公司賦音樂相隔一年，昨日（1日）在網上發表方大同遺作《才二十三》MV，曝光方大同自彈自唱的最後身影，感動不少網民。

方大同《夢想家》金曲獎擸兩獎

方大同的歌曲《才二十三》收錄於2024年10月18日推出的專輯《夢想家 The Dreamer》中，《才二十三》在去年的第36屆金曲獎上奪得「最佳作曲人獎」外，《夢想家 The Dreamer》更獲頒「評審團獎」。賦音樂選擇在方大同曝光死訊一年後，公開《才二十三》MV記念。

方大同的《才二十三》MV以第一人稱視角呈現，主角駕駛越野車，在途中邂逅各色人物與事件，象徵人生單程旅程，唯有不斷前行。在MV結尾鏡頭穿越人群，見到方大同穿上深藍色牛仔外套及牛仔褲，戴圓框眼鏡與帽現身，並手持結他自彈自唱。

方大同身形消瘦拍MV

方大同被數十人點亮手機變燈海合唱，他閉眼沉浸其中。方大同在MV露面大約25秒，片中的他身形消瘦、臉色蒼白，估計當時正與病魔搏鬥，仍堅持親身參與拍攝。而MV最後打出「致敬大同，也獻給每一位夢想家」字句。

方大同離世前四個月拍攝

不少網民一度質疑在MV中出現的方大同畫面，是否由AI合成，有多位自稱參與拍攝的網民，強調方大同彈結他一幕，於2024年10月18日在上海松江取景，又因拍攝時未有封路，拍攝團隊多度要讓路予車輛及行人經過，耽誤不少時間，最後耗時超過一小時。

