Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方大同離世一年遺作《才二十三》MV曝光 驚見「最後身影」被質疑AI合成團隊揭背後真相

影視圈
更新時間：16:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-02 HKT

金曲獎創作歌王方大同（Khalil）去年3月1日驚爆噩耗，在2月21日離世，終年41歲。方大同的所屬公司賦音樂相隔一年，昨日（1日）在網上發表方大同遺作《才二十三》MV，曝光方大同自彈自唱的最後身影，感動不少網民。

方大同《夢想家》金曲獎擸兩獎

方大同的歌曲《才二十三》收錄於2024年10月18日推出的專輯《夢想家 The Dreamer》中，《才二十三》在去年的第36屆金曲獎上奪得「最佳作曲人獎」外，《夢想家 The Dreamer》更獲頒「評審團獎」。賦音樂選擇在方大同曝光死訊一年後，公開《才二十三》MV記念。

相關閱讀：方大同離世丨方媽媽先後歷喪夫喪子之痛 傳方爸爸於2023年已離世 精神狀態令人擔憂

方大同的《才二十三》MV以第一人稱視角呈現，主角駕駛越野車，在途中邂逅各色人物與事件，象徵人生單程旅程，唯有不斷前行。在MV結尾鏡頭穿越人群，見到方大同穿上深藍色牛仔外套及牛仔褲，戴圓框眼鏡與帽現身，並手持結他自彈自唱。

方大同身形消瘦拍MV

方大同被數十人點亮手機變燈海合唱，他閉眼沉浸其中。方大同在MV露面大約25秒，片中的他身形消瘦、臉色蒼白，估計當時正與病魔搏鬥，仍堅持親身參與拍攝。而MV最後打出「致敬大同，也獻給每一位夢想家」字句。

方大同離世前四個月拍攝

不少網民一度質疑在MV中出現的方大同畫面，是否由AI合成，有多位自稱參與拍攝的網民，強調方大同彈結他一幕，於2024年10月18日在上海松江取景，又因拍攝時未有封路，拍攝團隊多度要讓路予車輛及行人經過，耽誤不少時間，最後耗時超過一小時。

相關閱讀：方大同離世丨方大同遺體雲南火化！微博IP位置透露生前生活 臨終前將止痛藥說明書化成千紙鶴

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前