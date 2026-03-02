美國演員工會獎2026｜Michael B. Jordan爆冷打敗「甜茶」贏影帝 奧斯卡封帝賠率急升

美國演員工會（SAG）年度頒獎禮「Actor Awards」香港時間今早於洛杉磯舉行，最大焦點落在Michael B. Jordan憑驚慄片《罪人們》爆冷奪得影帝，此片同時贏得最佳電影整體演出獎。Michael的奧斯卡封帝賠率即由5%急升至33%。Michael擊敗大熱的《Marty Supreme》添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、《一戰再戰》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等勁敵。他在台上明顯流露緊張與激動，開腔第一句便坦言「絕對沒有預計會站在這裏」，其後向演員工會致謝，表示能夠獲得同行認可，意義尤深。

《哈姆尼特》Jessie冇對手奪影后

Michael回憶自己年輕時加入工會，只能在電視機前遠觀頒獎禮，如今親身站在台上發表感言，感到既不真實，亦極其幸運。他同時向家人及多年合作拍檔致謝，特別點名《罪人們》導演Ryan Coogler，指後者多年間不斷鼓勵其嘗試更具風險的角色，推動他跳出商業動作片框架，逐步探索更廣闊的表演空間。Michael在台上數度哽咽，其間全場報以掌聲，氣氛感人。Ryan成為史上首名黑人導演兩度贏得Actors Awards的整體演出獎，2018年他已憑《黑豹》奪獎。影后方面，由文學改編作品《哈姆尼特》的Jessie Buckley大熱奪得最佳女主角。早於頒獎禮前已被媒體視為大熱人選，最終不負眾望，她已摘下金球獎及「英國奧斯卡」BAFTA等多個影后殊榮。

最佳電影男配角由辛潘（Sean Penn）憑《一戰再戰》奪得。女配角則是《凶器》的Amy Madigan。《職業特工隊：最終清算》摘下最佳特技演出。

《混沌少年時》Owen Cooper攞獎攞到手軟

電視劇方面，「喜劇類」賽果同樣話題十足，描寫荷里活電視製作生態的喜劇《鬥戲影業》表現突出，除奪得最佳喜劇群戲獎外，主演薛夫洛根（Seth Rogen）更獲頒視帝。喜劇組視后則追授予1月底離世的Catherine O’Hara，她在《鬥戲影業》中飾演一名曾紅極一時、如今在業界邊緣掙扎求存的資深女星，薛夫在台上盛讚Catherine，全場起立鼓掌致敬，不少嘉賓亦感動落淚。迷你劇方面，Owen Cooper憑《混沌少年時》奪得最佳男主角，成為Actors Awards史上最年輕的視帝得主，可惜他缺席頒獎禮。迷你劇視后則由《死前慾望清單》米雪威廉絲（Michelle Williams）捧走。劇情劇集方面，《匹茲堡》贏得最佳群戲獎外，男主角Noah Wyle亦稱帝，《頭號外交官》Keri Russell封后。

夏里遜福奪終身成就獎

至於終身成就獎方面，大會把今年殊榮頒予荷里活傳奇影星夏里遜福（Harrison Ford），他自嘲終身成就獎來得太早，他仍在片場奔跑打鬥，惹來全場笑聲，他又提到多年來與不同導演及拍檔合作的點滴，並特別感謝《奪寶奇兵》系列導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。