Teddy Fan個唱向女友求婚 抱得美人歸 好友Tyson Yoshi、Gareth.T齊見證

影視圈
更新時間：00:45 2026-03-02 HKT
發佈時間：00:45 2026-03-02 HKT

由幕後音樂人轉型至幕前的唱作歌手Teddy Fan（范梓謙），昨晚假旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《TEDDY FAN BOSSGAME LIVE 2026》，全場爆滿！Teddy多年來在幕後累積的好人緣展露無遺，獲多位圈中好友擔任嘉賓撐場，包括JFFT全員、Tyson Yoshi、Gareth.T（湯令山）及 Billy Choi（蔡承恩）。而全晚最大亮點，莫過於Encore環節Teddy向女友Lose Wing求婚，成功抱得美人歸，令演唱會變成大型放閃現場！

JFFT登場掀高潮

Teddy以三首熱血快歌開場。舞台中央的巨型頸箍裝置極搶眼，Teddy分享頸箍是代表之前發生過嘅嚴重車禍之後，要活在當下做人生最想做的事，第一就是開騷，第二是結婚，全場樂迷報以熱烈掌聲，齊喊「求婚」。JFFT成員逐一登場，掀起全晚第一波高潮。先有良少合唱《放大假》，緊接雞翼現身合唱《壓力失憶棍》，床哥則與 Teddy 溫馨合唱送給女兒的《娜娜》。神秘嘉賓（含少）更從觀眾席驚喜現身，更即場用網向觀眾「逗利是」，場面搞笑熱鬧。最後米爺與Teddy合唱《真心有病》及《米酒》。

Gareth.T與Teddy合唱《國際孤獨等級》

好友Billy Choi亦現身合唱《不想放假》，近日宣布榮升人夫及人父的他更派利是給Teddy；Gareth.T出場與Teddy合唱《國際孤獨等級》，更談到他倆由網友成為密友令四嫂（Teddy女友）最嬲，Gareth則說雙方夾得來主要原因是Teddy很「搞笑」。而與Teddy合作無間的 Tyson Yoshi亦驚喜現身合唱《1994》，Teddy感謝Tyson是提點他是時候要做自己歌的最大動力。在Encore 時段，Teddy藉Sinnie未能到場，邀請女友Lose Wing上台代唱《898》，怎料音樂響起的卻是結婚進行曲，Teddy在全場過千觀眾及親友的見證下，拿出早已準備好的花及戒指向「四嫂」求婚，全場觀眾隨即起哄尖叫，兩人深情擁吻後合唱《898》，為這個充滿熱血與感動的晚上，畫上最完美的句號。

