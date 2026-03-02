Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天啟德騷門票3月3日起公售 將帶巴士舞台兼裸視3D效果見港迷

更新時間：10:15 2026-03-02 HKT
發佈時間：10:15 2026-03-02 HKT

「五月天」去年帶着 《#5525 回到那一天》 主題的25週年巡迴演唱會，首度於香港新落成的地標啟德主場館，舉行了四場「香港站 · 展新啟航版」演唱會，跟十多萬的粉絲履行了「五月之約」，歡呼聲尖叫聲震撼啟德。踏入2026年，五月天繼續履行承諾，跟歌迷於香港再度相聚。而且比原定的五月更早，他們將於2026年3月24、25日及3月27、28日重臨香港。3月3日中午12點起，在快達票（HK Ticketing）公開發售，每張票價分別為：港幣HK$1855 / HK$1555 / HK$ 1355/ HK$1155 / HK$955 / HK$ 755/ HK$ 555。

五月天將巴士舞台帶來啟德

《回到那一天》25 週年巡迴演唱會華麗與壯觀的舞台視效，震攝觀眾的視覺神經，更獲國際認可。由5525唱到5525+1，當然會有新體驗、新視覺！串場電影笑中帶淚陪你活到那一天、嶄新視訊、帥到出鏡的裸視3D，人人宛如伸手就能觸摸到五月天。呼應五迷的要求，今年特別帶上巴士舞台來啟德，讓大家參與萬人大合唱時，更親近五月天、更為震撼心人！「#5525+1」的新編排和神秘感可謂極度期待，五迷們怎麼可能錯過呢！
 

