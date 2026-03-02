Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ROVER否認被放養 亨仔收入夠生活未曾想過放棄做歌手 首個演唱會無壓力

影視圈
樂隊ROVER 4位成員在南區舉行2周年見面會，獲大批粉絲到場支持，現場唱了4首歌給歌迷，活動上更宣布將於30日在新蒲崗舉行首個演唱會。現場更為本月3日32歲生日的卓金樂，以及5日29歲生日的陳鎮亨慶祝，歌迷合唱生日歌送給壽星仔。

亨仔願望做「爆騷Band友」

踏入2周年，問到會有何慶祝活動？王希晉指舉行活動已是最大慶祝，亨仔則提議4人一齊打邊爐慶祝，雷濠權笑言怕肥，但不會因此缺席，卓金樂則指雷濠權回澳門過年加慶祝生日，有雙倍利是應該請客，亨仔笑言要他帶大家一起去澳門逗利是。談到生日願望，卓金樂希望開開心心、大家都賺多些錢，繼續與大家迎接3周年，工作可以多點密密做。雷濠權望身體健康，亦希望可以爆騷，亨仔的願望是做「爆騷Band友」。談到開首個演唱會，希晉指安排會有誠意，多唱粉絲未聽過的歌，希望開騷前能身體健康，因今日也有點沙聲。亨仔笑言可以突破點，不是騷肌肉而是跳舞，騷肌則要看準備程度，問賣票有壓力？他們稱不會，笑言雷濠權家人都包不少票，問因為今日大批粉絲撐更有信心？他們表示不是Fans、是Friends，更似兄弟姊妹，所以沒壓力。

亨仔：亂噏幾句

至於亨仔在社交平台以「1997年香港出世嘅大家，宜家去向如何？」談論生活，稱「月入唔過萬」引起熱議，更惹來網民討論藝人底薪、以及ROVER「被放養」等話題，亨仔表示喜歡玩社交網，「亂噏幾句，同大家笑吓，不過賺不到好多錢是事實。」希晉幫口指是必經階段，認為ROVER才剛2周年，發展時間未算長，否認「被放養」。問到想加人工嗎？亨仔稱錢不是最大考慮、現在夠生活，可以做歌手沒想過放棄，又指自己仍是學生，難免仍要兼顧學業。問看到標題而與同齡有比較？亨仔說：「職業上大家都會各有發展，但我現在做歌手覺得值得、享受。」他們又指公司已給予好多資源，2周年有活動和開騷，希望工作機會越來越多。

