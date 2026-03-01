Frankie做足功課 傾情演繹新時代「梁寬」 獲原創人鄭丹瑞欽點演「小男人」｜名人雜誌

80年代經典廣播劇《小男人周記》，後來拍成電影，原創人兼原版男主角鄭丹瑞（旦哥），去年夥拍音樂劇創作人陳恩碩（Tom），將故事改編並搬上舞台，今次還驚喜請來MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）加盟作期間限定特邀演出，演繹經典小男人「梁寬」。已有不少舞台經驗的Frankie，為演好「梁寬」角色，不斷反覆練習，靠身體去記憶每一步。撰文：彭麗莎 攝影：羅安強 髮型：Seiko Sin @ Hair Culture 化妝：Cori Wong @ Annie G. Chan Makeup Centre 造型：Calvin Wong 服飾：STAFFONLY

Frankie獲邀作期間限定演出音樂劇《小男人周記》，演繹經典小男人「梁寬」。

Frankie非常多謝旦哥的邀請。

Frankie因曾與旦哥合演電視劇《野人老 師》而結緣。

由Frankie作期間限定演出的音樂劇《小男人周記》，於2月28日起在「爆炸戲棚西區劇場 Boom Theatre West End」公演。提到能夠獲第一代「梁寬」旦哥及音樂劇版主創人Tom「點名」演出新一代梁寬，Frankie深表興奮：「我好多謝旦哥的邀請，因為我和他合作過劇集《野人老師》，雖然劇中正面對戲都冇幾多場，但真心多謝他還記得和留意到我這個新人，好感恩，多謝他邀請我參與舞台劇。」他亦表示：「當收到邀請之後，其實我都唔知道《小男人》原來是一個節奏明快的劇本，我二話不說就好想做，在我甚麼都未知的情況下，最後傾到依家有期就做。」

Frankie認同自己有「梁寬」的特質，包括心地善良、帶點衝動及傻勁。

旦哥指Frankie像「梁寬」般善良、無攻擊性，Frankie自認跟MIRROR隊友玩鬧時也沒甚攻擊性。

Frankie即使只是為音樂劇作綵排，亦演繹得十分認真。

導演陳恩碩（左）亦大讚Frankie會為演出做足準備工夫。

獲讚似「梁寬」善良帶傻勁

旦哥曾表示在Frankie身上看到「梁寬」的特質，心地善良、帶點衝動及傻勁，Frankie亦十分認同：「我覺得小男人是一個好善良，沒有攻擊性，不太懂得去反擊，懂得體諒別人，亦都很會包容別人的一個人。而我覺得自己都有點像是這類型，都好少會去反擊，你見得平時在團中或訪問時，他們都會說我一些東西，我都沒有怎樣反擊，這些都覺得好『梁寬』。」

之前旦哥就曾讚過Frankie對演戲有熱誠，Tom亦表示欣賞他會為角色做足準備工夫。所以，為了演好「梁寬」這個角色，Frankie當然亦不敢怠慢，事前特意去購買旦哥當年主演的電影系列去看，事前密密排練，回家後滿腦子仍想着劇中的歌曲，令他難以入睡：「近期真的比較難入眠，排得多舞台劇，臨睡前仲好似聽到首歌咁，因為聽得太多，個腦不停load緊首歌，完全停不下來。有時就算不是自己唱的歌，是別人唱的那些，也會不斷在腦內回想，已經去到這種地步了！」

Frankie為了不想影響整個演出，事前要不斷反覆排練。

Frankie曾演出過音樂劇《大象的告別式》，給予他寶貴的現場演出經驗。

《IT狗》是Frankie首部直正參演的戲劇作品，卻讓他初露演藝才華。

Frankie從昨日（28日）起演出《小男人周記》，暫定演出13場。

反覆排練 靠身體記憶

2023年參演過音樂劇《大象的告別式》的Frankie，就笑言自己記性差，為了不想影響整個演出，事前要不斷反覆排練：「我發覺只要自己身體記得就可以，就好像我跳舞，好多人都問過我點解你可以跳到這樣複雜的舞，而又完全記得所有位，才發覺原來是不關記性事，是要靠身體去習慣和記憶就得，練習多些就入到身體、入了血！」他續說：「我記得上次《大象》有一幕，喉嚨突然間被一些東西卡着，完全跟不上節奏講台詞，接着都是由舞台劇拍檔即場幫我兜了一兜，這就完美化解危機。第一次嘗試到一個live show，如果真的miss了一個節奏是好大鑊㗎！」

令觀眾感動超有滿足感

刻下的Frankie已非舞台劇新丁，問到他在台上演出時有哪些難忘時刻，他坦言是看到自己的演出能感動到觀眾時，那份成功感就最刻骨銘心：「上次演《大象》時，我記得有一幕都很深刻。有一場頗感動的戲碼，我演完剛剛好望出去觀眾席，不經意地看到觀眾跟我的心情是一樣的，這一刻我都好有感覺。原來做舞台劇跟觀眾是會有共鳴的，台上台下都一條心去做，好似一個共同體，那個感覺好爽！」為求以最佳狀態見觀眾，Frankie表示事前有刻意做運動keep fit和戒口，他說：「自己都有戒少少口，同埋都有跑步和做gym操練，都想以最fit的狀態下完成。」

劇中的「梁寬」桃花運極佳，但Frankie謙稱自己沒有那麼厲害，身邊只有「皮寶寶」包圍。

Frankie坦承記性差，故此只能將勤補拙，演出前不斷反覆排練。

為準備音樂劇，Frankie坦言腦中不斷重覆劇中歌曲，令他難以入眠。

Frankie指能感動觀眾是最能給他滿足感的事。

被旦哥演出震撼

提到之前跟旦哥拍攝劇集《野人老師》，Frankie坦言被對方的演技震撼到：「那時候有一場旦哥的獨腳戲，在房間裏面做一些情感戲，好少可以見到旦哥這麼真情流露，我那時候都沒太多機會看到前輩的拍攝現場，那次有幸看到旦哥的現場演出，看到他演繹着一些很深刻的情緒，演到眼濕濕，那次我都學到嘢，知道前輩的威力，這份歷練，震撼到我！」

Frankie指很多粉絲已買了《小》劇的門票，為他撐場。

Frankie喜歡演舞台劇，能跟觀眾有共鳴。

Frankie坦言跟旦哥合作時，曾被對方的演出所震撼。

Frankie笑言現實中只有被「皮寶寶」（Frankie粉絲暱稱）包圍。

「皮寶寶」蜂擁撐場

由Frankie所飾演的音樂劇版「梁寬」，跟其他《小男人周記》作品一樣，桃花運極佳，身邊經常有4個女孩子包圍着他。Frankie笑言現實中的自己，身邊只有被「皮寶寶」（Frankie粉絲暱稱）包圍。問到會否帶女孩子來欣賞他的音樂劇演出，他笑道：「有呀有呀，頭幾場有好多粉絲都特意買了門票，去近距離看這部劇，我都好多謝她們，頭幾場我都會落力！（不止頭幾場吧，你要添食㗎嘛！）梗係啦，長做長有，頭幾場係最關鍵，開頭要開得靚，所以頭幾場要好謹慎，一定要100分。」

《小男人周記》從電台紅到拍電影，當年參演者還有影后鄭裕玲。

「梁寬」從電台走到舞台

《小男人周記》廣播劇是鄭丹瑞自編自導自演作品，曾是80年代中期港台第2台節目《青春交響曲》及《阿旦眼中的世界》中的環節，每星期播出一集，因深受聽眾歡迎，廣播劇之後結集成小說出版。1989年，此作品更被搬上大銀幕，由陳嘉上執導，鄭丹瑞扮演主角「梁寛」及擔任監製，並有鄭裕玲、鍾楚紅、胡慧中、李美鳳等當紅女星參演。翌年推出續集《小男人週記II錯在新宿》，依然大受歡迎。踏入90年代，「梁寬」更直接「入屋」，被拍成《摩登小男人》及《男人大丈夫》兩輯小男人阿寬系列單元劇。接着「梁寬」更昂然走進21世紀，於2007年推出舞台劇《小男人周記Kiss Me Goodbye》，並於2017年推出電影版第3集《小男人周記3之吾家有喜》。2023年，鄭丹瑞與陳恩碩創立的爆炸戲棚合作推出《小男人周記》音樂劇，銳意打造繼香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》之後，另一部本地長壽音樂劇。