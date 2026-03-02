Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大野智宣布嵐告別騷後離巢 想放下藝人身份重拾個人生活 疑為引退鋪路

更新時間：00:45 2026-03-02 HKT
發佈時間：00:45 2026-03-02 HKT

日本著名男子組合嵐成員大野智昨日透過官方網站宣布，將於今年5月31日舉行嵐告別巡唱後退出STARTO娛樂。大野智在聲明中表示：「我，大野智在今年5月31日隨着嵐活動結束，決定離開事務所。從14歲開始進入這個世界，大約32年來，事務所的各位，以及所有相關人員工作人員，長期以來的關照，非常感謝。而且最重要的是，一直以來支持我的fans，托大家的福我才能活動到這一步，真的非常感謝。」

大野智疑正式淡出演藝圈

大野智提到自己經過長時間思考，認為是時候放下藝人身份，重拾個人生活。他坦言過去多年幾乎把所有時間都奉獻予工作，如今希望能遠離鎂光燈，尋找屬於「大野智」本人的人生節奏。他也成為繼二宮和也、松本潤之後，離開星STARTO娛樂的嵐成員。大野智再表示：「希望5人能一起全力奔馳到5月31日，如果大家能陪伴我們到最後一刻，我會非常開心。」相關人士透露，他退所後極可能正式淡出演藝圈。

嵐將於5月31日後結束27年團體活動

嵐1999年以單曲《A・RA・SHI》出道，由大野智任隊長，與櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成，紅遍亞洲。嵐於2021年宣布暫停活動，去年宣布今年春天舉行最終告別巡唱《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，之後解散，結束27年團體活動。巡演將自3月13日展開，巡迴日本5大巨蛋共15場，最終場5月31日於東京巨蛋舉行。

