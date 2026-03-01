Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Rosé@BLACKPINK獲「年度國際歌曲」創K-Pop歷史 Olivia Dean奪4獎成「全英音樂大獎」大贏家

影視圈
更新時間：23:15 2026-03-01 HKT
發佈時間：23:15 2026-03-01 HKT

英國樂壇盛事「全英音樂大獎」（BRIT Awards）今年首度離開倫敦，移師曼徹斯特舉行，除了 韓團BLACKPINK成員Rosé創下歷史外，昨晚最大的贏家莫過於26歲格林美新人獎女歌手Olivia Dean，她個人橫掃4項大獎，成為本屆「大滿貫」歌后。

Rosé感謝BLACKPINK3位隊友

BLACKPINK成員Rosé憑藉與美國天王Bruno Mars合作的火紅洗腦歌《APT.》，成功奪得「年度國際歌曲」，正式寫下歷史新篇章，刷新K-Pop紀錄，成首位捧走「全英音樂大獎」獎座的韓國藝人。Rosé在台上感謝合作隊友Bruno Mars及一眾 BLINKS（粉絲暱稱）：「我有太多想要感謝的人，首先是Bruno，這個獎就由我代替我們兩個人來領取了。謝謝你成為我最重要的導師和最好的朋友，真的非常感謝你所做的一切，我很愛你。」她又感謝BLACKPINK 3位隊友，指她們啟發她很多靈感，以及感謝所屬公司The Black Label老闆兼音樂製作人Teddy。

Ozzy Osbourne獲追封「終身成就獎」

Olivia Dean橫掃「年度歌手」、「年度專輯」、「年度歌曲」及「最佳流行歌手」。她在台上表示：「製作這張專輯（《The Art of Loving）改變了我的人生，這張唱片關於愛和互相愛護，因世界上有很多人感覺不到愛。」Lola Young奪「最佳新人」、搖滾樂隊Wolf Alice膺「年度團體獎」。Oasis成員Noel Gallagher獲頒「年度唱作人」、PinkPantheress摘下「年度製作人」，只有24歲的她成史上最年輕得此獎的人；西班牙天后Rosalia則贏得「國際年度歌手」。去年離世的重金屬樂隊Black Sabbath主音Ozzy Osbourne獲追封「終身成就獎」，其太太Sharon Osbourne及女兒Kelly Osbourne上台領獎，Sharon直言：「Ozzy是真誠的、有天賦、完全不可預測的人，他也是一個狂野的人、一個真正的藝術家。」Robbie Williams與Black Sabbath一同演出，向Ozzy致敬。

