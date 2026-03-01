方力申為演唱會海報疑似抄襲尹光負全責 : 全部都係我決定 去年過得非常完美大讚女兒腳頭好

方力申（小方）今日（1日）現身屯門出席「全民運動挑戰日」，同場還有使梁芷珮等，挑戰200人一分鐘做開合跳，成功列入健力士紀錄。提到有「飛魚王子」之稱的小方，在2019年成功完成「45公里香港環島泳」慈善挑戰，創下健力紀錄，他表示至今仍未獲取證書：「我頭先見到健力啲人，都有問佢點樣可以攞返個證書，因為我上網睇，見到我仲係男生裏面最快，所以好想攞返個證書，因為當年冇攞到，可能當時沒有畀錢。」他續說：「今日天氣好又唔太熱，雖然所有參賽者都等了很久，最後都可以一take過順利完成破紀錄。」他亦坦言一分鐘開合跳都有難度，做到心跳加速兼出汗。加上今天早上已經行了30層樓梯，坦言現埸做開合跳的時候都有腳震。提到他後段越跳越快，他打趣地說：「係呀，因為見到你們（傳媒）影我嘛！再跳耐啲都不行了。」

方力申同尹光一樣喜歡粉紅

當被問到他五月在紅館舉行演唱會，被網民指其演唱會海報疑似抄襲尹光的2023年紅館演唱會海報，他直言自己要負上全數責任，他說：「我要負上所有嘅責任，因為全部都係我決定，無論是穿粉紅色衫、背景都好相似，其實我跟他有一齊打乒乓波，所以真係心有靈犀，錯！唔係心有靈犀，係指我抄佢，我睇佢IG發現佢都係好鍾意粉紅色，而我自己亦都好鍾意粉紅色。」他稱自己喜歡粉紅色的程度超高，指當年的泳帽、泳隊、出賽時的泳帽都是Shocking pink，笑言連內褲都是粉紅色。問到可會考慮邀請尹光擔任嘉賓？他說：「我哋係好兄弟，光哥話會全力支持我！」

方力申笑言望住囡囡乜都唔想做

問到是否女兒好腳頭時，他直言不諱：「係呀！上年結婚到太太生BB、自己泳池場地開張、又攞到三個先進世錦賽金牌、再攞到紅館過期，所以我覺得2025年非常之完美。」2026年要實踐，已十多年沒有新歌的他表示，為了演唱會將會有新歌推出，坦言要更加努力畀心機。慶祝的活動要完結，要埋頭苦幹為演唱會作準備。他亦笑言為了演唱會要克服的就是女兒：「因為我返到屋企見到個女就乜都唔想做，淨係望住佢、抱住佢、同佢傾偈，點樣可以兼顧老公、爸爸，仲可以操 fit自己？真係最大困難！」