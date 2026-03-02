富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕

「香港漫畫教父」黃玉郎3月底便迎來76歲生日，其感情生活的精彩程度，絕不亞於其筆下的江湖漫畫。近日黃玉郎在YouTube頻道的訪問中，罕有提及感情事，從前妻、女友，談到現任太太與幼子，引起網民好奇。

黃玉郎「忘年戀」轟動

黃玉郎的感情路上，最為人津津樂道的是，在1988年曾與當時年僅16歲的黎姿譜出「忘年戀」，不過有傳二人相戀兩年便分手。而黃玉郎的兩段婚姻同樣精彩，早在1971年與同為漫畫家的馬夢妮結婚，育有兩子一女，但二人兩合兩離。

黃玉郎表示：「第一個老婆我哋離婚，過一年之後呢，覺得離婚唔係幾好，又再復婚。又三年之後呢，又再離過。」最終以離婚收場。黃玉郎之後曾與麗的女藝人倪詩蓓拍拖，二人有一名患有自閉症的兒子，雖然曾傳婚訊卻沒有註冊，最終在2004年分手。

黃玉郎備孕曾檢查

黃玉郎直到晚年遇上現任太太Cass Fong，對方比黃玉郎年輕37載，於2019年結婚，更在黃玉郎70歲高齡時，再做人父。黃玉郎提到二人婚後曾為生兒育女一事奔波，甚至到醫院檢查，證實自己的狀態仍然好活躍，但當時曾考慮以人工受孕方式添丁，並已向醫生查詢試管嬰兒的相關事宜，卻因為打算到台灣進行要而在當地逗留一個月，而令行程延誤，沒想到正準備接受療程之際，卻意外發現成功自然懷孕，迎來了幼子。

黃玉郎有子萬事足

黃玉郎談及現時的家庭生活，臉上洋溢著幸福的笑容，對於維繫夫妻感情的秘訣，黃玉郎將功勞全歸於太太：「我太太好好，好遷就我，佢好似我fans咁，覺得老公講乜都啱。」黃玉郎又指自己有個幸福家庭：「我而家收工個仔喺屋企等我，我梗係返屋企啦。」又笑指兒子的頑皮基因遺傳自他：「佢似足我咁百厭呀！簡直青出於藍。」

