王一博傳秘戀富家千金 網傳對話涉圈中人惹爭議 不滿遭抹黑怒告網民

內地一線男星王一博近日傳出疑與富家千金綦美合秘戀，網上更流傳被指是二人私密對話紀錄，當中涉及內容更牽扯多名娛樂圈的藝人，事件引發不少網民質疑王一博的私下言行，話題一度登上熱搜。王一博今日（1日）與經理人公司樂華娛樂向網民提告。

肖戰程瀟蔡徐坤被批評

網上流傳疑為王一博的內容，除稱王一博與綦美合關係曖昧外，對話紀錄內容提到其他藝人的外型及穿搭，當中涉及嘲諷言論，包括吐槽關曉彤配不上名牌打扮，蔡徐坤、程瀟的穿搭老土，同期走紅的肖戰亦被批評。

王一博的所屬經理人公司樂華娛樂於2月28日曾發聲明，嚴正否認所有指控：「我司強烈譴責惡意捏造、誹謗藝人，嚴重破壞網路環境的違法行為，並將嚴肅追究涉事主體的法律責任，絕不安寧！」

王一博透過律師維權

樂華娛樂今日再轉發律師事務所的「星權案件簡訊」，針對網上多名網絡用戶傳播王一博的嚴重不實信息，意在抹黑與詆毀王一博，涉嫌嚴重侵犯王一博的名譽權。受託律師全面取證網絡中涉嫌侮辱、誹謗王一博先生的內容後，於2026年3月1日將數名微博用戶起訴至法院，現已完成立案資料（身分資訊揭露階段）的遞交工作，並進一步訴訟追責，要求被告向王一博承擔公開賠禮道歉、賠償精神損害撫慰金等侵權法律責任。

王一博現春晚收視第一

王一博早於2014年以男團UNIQ成員在中韓兩地出道，之後回到內地發展，憑《陳情令》爆紅，坐穩一線男星行列。王一博同時是歌手及職業賽車手，今年2月在央視春晚上曾與郭富城同台演出，收視飆升到38.35%，成為全晚最高點。

