伍仲衡離開《中年好聲音》後罕有現身TVB 與是非纏身鍾柔美同框 做一事疑鋪路「回歸」？

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-01 HKT

伍仲衡於2024年傳出與TVB「爭奪」新人歌手洪心怡，因而鬧翻遭「炒魷」，被踢出《中年好聲音3》評審陣容。伍仲衡之後曝光率大減，但近日有網民發現伍仲衡的身影，竟再出現在TVB新劇《臥底嬌娃》中，引發熱議。

伍仲衡客串演出

在TVB新劇《臥底嬌娃》中，伍仲衡本色出演尖酸刻薄的評審，重現在《中年好聲音》中的「Mean爆」風格，不少網民見到伍仲衡在劇集露面，揣測是否已與TVB和解，也有人估計今次伍仲衡的客串演出，將會是他在TVB上的「最後身影」。

相關閱讀：伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測

伍仲衡當時拍攝《臥底嬌娃》期間，曾接受TVB娛樂新聞台訪問，表示拍劇好好玩，只是等埋位的時間較長：「唔好以為拍劇係嚟度就即刻拍呀，係要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅時間呢，我就喺度觀察各位演員嘅演技，學到嘢喇。」伍仲衡還揚言想挑戰演臥底、太監、皇帝等角色。

伍仲衡曾做評審10年

伍仲衡早於2014年開始已成為TVB的歌唱比賽節目擔任評判，包括《超級巨聲4》、《聲夢傳奇》第一及二季評審，直到2022年起成為《中年好聲音》系列評審，卻在2024年12月伍仲衡傳出成立個人公司，簽下《校園好聲音》冠軍洪心怡，被指觸動TVB而被踢出節目。

相關閱讀：伍仲衡呻無《中年好聲音3》決賽飛 自認唱得難聽但堅持在家繼續唱 林愷鈴不怕批評言論打擊

