盧昱曉努力鑽研演技成閃亮新星 學霸千金勇闖演藝界｜名人雜誌

早前在愛奇藝熱播的《軋戲》收穫不俗的成績，不但在內地引起熱議，更先後登上平台在香港、新加坡、加拿大等地的觀看榜榜首。當中由盧昱曉飾演的女主角「胡羞」頻頻出圈，不少觀眾大讚她完美演繹一位堅韌不拔兼清醒獨立的建築師。盧昱曉坦言為角色做了大量準備，並融入個人見解，力求將「胡羞」演活，更認為該角色與她的個性最為貼合；她還自爆難忘兒時遊香港在維港海旁吹晚風散步，以及花膠雞的美味，並許願未來能與更多香港藝人合作。 撰文：多莉

盧昱曉雖非科班出身，但憑藉出色的外型與氣質，加上努力鑽研演技，終在演藝界闖出一片天。

盧昱曉開心演技獲得觀眾賞識。

盧昱曉為拍攝特意學習大量建築和設計的基礎知識。

《軋戲》講述建築師肖稚宇（陳星旭飾）在劇本殺遊戲中與胡羞（盧昱曉飾）邂逅，胡羞在經歷不合適工作的折磨後，毅然裸辭，幾經挫折加入由肖稚宇經營的建築設計公司，一步一腳印向着理想的建築師進發，最終事業愛情兩得意的故事。

在盧昱曉眼中，「胡羞」是一個很生動的角色，「在我心中胡羞是個生動得彷彿能從設計稿中躍然而出的人。她勇敢、有擔當、溫潤篤定，有一種自洽的氣質。」盧昱曉坦言「胡羞」是她接觸過的角色中最貼切自身內核的，她認為兩者都擁有對未來的相信和對生命的細膩感知，但她笑言自己在處事方面「略遜一籌」，「在處理事情的能力上她比我更出色，我很羨慕她那種超強的學習力和越戰越勇的勁兒。」

《軋戲》中盧昱曉與陳星旭因劇本殺遊戲相遇及相愛。

盧昱曉與陳星旭在劇中有不少親吻場面，看得劇迷面紅心跳。

為角色做足功課

對於今次的演繹獲得觀眾賞識，盛讚她有進步兼有血有肉，盧昱曉感恩觀眾的留意及鼓勵，透露在拍攝前特意學習大量建築和設計的基礎知識，以及仔細觀察身邊好友的狀態，力求盡善其美以及帶來真實感。

「在準備胡羞這個角色時，我掌握了她作為設計師的專業感和日常感的平衡。我會事先了解一些建築和設計的基礎知識；同時也會注意她在工作狀態中的小習慣，融入一些生活裏觀察到的、身邊從事相關工作的朋友那種既疲憊又興奮的狀態。」她盼望這些細節能讓觀眾感受到，胡羞是真實地成長、創作與生活。

最有感觸的一場戲

在問到演繹「胡羞」有甚麼好玩之處或挑戰時，盧昱曉直指樂趣遠大於挑戰，「我享受演繹胡羞的過程，喜歡她作為設計師在工作中的狀態。對我而言，走近她、成為她，本身就是一種挑戰、是一件值得的事。

她坦言拍攝最後一個場口，站在參與設計的建築頂樓眺望上海的場面令她最為印象深刻，因回憶起在早前拍攝《小巷人家》時扮演同為建築師的「李佳」一角，「李佳和胡羞，身為兩代優秀的建築師，在那一瞬間我感受到了一種跨越時空卻彼此共鳴的力量。我透過她們的眼睛記錄了上海快速發展的痕跡，讓我感觸特別深。」

盧昱曉在舊作《小巷人家》中，也是扮演一名建築師。

讚陳星旭可愛又體貼

除此之外，《軋戲》亦是盧昱曉和陳星旭的首度合作，她直指對方反差大，並大讚他工作態度認真，「陳老師本人熟起來之後其實是很可愛直接的，他心思也比較細膩。他對待工作態度認真，也很照顧現場的工作夥伴。雖然偶爾會沉浸在自己的世界裏，但只要是被信任的人帶動，他就會展現出很開朗的一面。」

盧昱曉指拍檔陳星旭反差大，私底下的他很直接可愛。

關於香港的童年回憶

盧昱曉不時來港出席活動，她分享道自己的童年處處有香港的痕跡，以及與媽媽的「獨家回憶」，「每次來港出席活動其實都比較匆忙，倒是以前跟媽媽一起來的時候，閒逛得比較多。我很喜歡逛那些小街小巷，晚上再去維港吹海風散步。美食的話我印象最深刻的就是一間需要排長隊的花膠雞，味道實在很是鮮美。只是那時候我還沒自己賺錢，都是媽媽請的客，我說以後一定要再請她吃。」

盧昱曉透露小時候常跟媽媽來港旅遊，很喜歡來閒逛和嘗美食。

恨與港星前輩合作

問到盧昱曉想與哪位香港藝人合作時，她可謂來者不拒，更指他們的執着和追求完美深深影響到她的演員之路，「我想合作的演員太多了，我其實就是看經典港片長大的。我很敬佩老一輩演員對藝術的那份認真與執着，這也深深的影響着我。我之前有幸和胡杏兒老師合作過，那時就特別喜歡她的個性和專業態度。希望以後有機會，可以與更多的老師們合作。」

盧昱曉恨與港星前輩合作。

盧昱曉出道至今，先後嘗試不同類型的角色，她許願日後可以繼續不被局限，嘗試那些更神秘、不被定義，身上背負更多複雜性，並能反映深層人性的角色。

留英學霸「半途出家」

新生代女神盧昱曉在近期的作品中，演技備受肯定，但她並非專業的表演科班出身，而是「半途出家」。

參加綜藝《演技派》出道時，盧昱曉還是一臉稚嫩。

出身自醫學世家的盧昱曉在出道前曾赴英留學，在里茲大學修讀服裝設計系，與哥哥張國榮是校友，是一位名副其實的學霸！盧昱曉透過綜藝《演技派》出道，一開始已嶄露頭角，演技雖略帶青澀但可塑性強。及後，她參演過多套爆劇，《惜花芷》、《雲之羽》及《入青雲》等等，均收穫佳績，令到觀眾發現她在演技上的進步，更獲封「2024微博之夜微博年度新勢力演員」。

盧昱曉在《入青雲》中扮演冷艷女戰神，古裝造型絕美。

獲名牌LV官宣為品牌摯友的盧昱曉，屬不折不扣的時尚寵兒。

去年獲邀與（右起）劉嘉玲、宋茜、王丹妮一起在澳門睇時裝騷。

除此之外，盧昱曉更深受時尚品牌青睞，她在去年獲LV官宣為品牌摯友，更與劉嘉玲、宋茜等巨星齊聚澳門睇時裝騷，足見品牌的偏愛。盧昱曉無疑是「95後小花」當中在演技及時尚資源上均屬上乘的未來之星，她的演員之路備受大眾矚目！