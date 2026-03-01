Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傅明憲帶同4歲愛犬參與慈善行 新年到法國滑雪為活動提前回港 早有教練牌但甚少收生教學

影視圈
更新時間：15:15 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-01 HKT

香港愛護動物協會（愛協）今日（1日）在香港迪士尼樂園度假區舉行「全城狗狗行善日2026」，出任了23年會長的傅明憲（Gigi），與活動大使林芊好（Coffee ）和連詩雅（Shiga）齊齊主持起步禮，同埸還有譚凱倫、黎紀君、鄧洢玲（阿旦）、 Nowhere Boys主音 Van Chan及女團 Honey Punch等參與。

傅明憲錯過糕點美食

會長傅明憲身體力行帶同4歲愛犬家家一起參與活動，表示自己連續參與了十多次，並透露今年有1400隻狗和2千多名人士參與，而港鐵為配合活動，亦特別開放了1200個位給狗主和一起愛犬乘港鐵，以及九巴亦特別安排專載，亦感謝馬會和愛協派出多名義工幫手協助。

Gigi表示農曆年到法國旅行滑雪：「我昨天才回來，因為為了這個活動，所以縮短了滑雪行程，提前返港。」早已考獲滑雪教練牌的她，表示考牌已久亦甚少教學生，但每年都去日本和歐洲滑雪。她亦感謝身邊朋友送來的蘿蔔糕，奈何自己去了滑雪不在港，今年無緣品嚐，並笑言要留港才可品嘗糕點美食。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 伊朗確認部份遇害軍官名單︱不斷更新
即時國際
10分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
6小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
5小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-28 11:12 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
4小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
家居裝修
9小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT