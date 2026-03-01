傅明憲帶同4歲愛犬參與慈善行 新年到法國滑雪為活動提前回港 早有教練牌但甚少收生教學
更新時間：15:15 2026-03-01 HKT
香港愛護動物協會（愛協）今日（1日）在香港迪士尼樂園度假區舉行「全城狗狗行善日2026」，出任了23年會長的傅明憲（Gigi），與活動大使林芊好（Coffee ）和連詩雅（Shiga）齊齊主持起步禮，同埸還有譚凱倫、黎紀君、鄧洢玲（阿旦）、 Nowhere Boys主音 Van Chan及女團 Honey Punch等參與。
傅明憲錯過糕點美食
會長傅明憲身體力行帶同4歲愛犬家家一起參與活動，表示自己連續參與了十多次，並透露今年有1400隻狗和2千多名人士參與，而港鐵為配合活動，亦特別開放了1200個位給狗主和一起愛犬乘港鐵，以及九巴亦特別安排專載，亦感謝馬會和愛協派出多名義工幫手協助。
Gigi表示農曆年到法國旅行滑雪：「我昨天才回來，因為為了這個活動，所以縮短了滑雪行程，提前返港。」早已考獲滑雪教練牌的她，表示考牌已久亦甚少教學生，但每年都去日本和歐洲滑雪。她亦感謝身邊朋友送來的蘿蔔糕，奈何自己去了滑雪不在港，今年無緣品嚐，並笑言要留港才可品嘗糕點美食。
