太極樂隊40周年演唱會滿足粉絲在要求清單中選歌 古巨基再次分享做爸爸心情 自稱係鍾意湊仔的男人

香港童軍總會昨晚（28日）在紅館舉行「童行未來@115 音樂會暨開展禮」，活動在「香港童軍總會香港總監」黎偉生博士致辭後，音樂會正式開始，演出歌手包括太極樂隊、古巨基及鄧小巧等。大極樂隊打頭陣演出，主音雷有輝透露，童年時曾參加過童軍幾年，他即場尋找一下，有沒有當年與他同期參加的18旅童軍在場，他憶述，參加童軍學識打繩結及露營。劉賢德（德哥）表示，很嚮往做童軍，但童年只顧着彈結他及踢波，所以也感到後悔。他們除了演唱幾首經典名曲外，更選唱了之前特別為童軍創作的一曲《信誓》。

Ricky獨唱演出有驚喜

擁有多首名曲的太極樂隊也有留意到《中年好聲音4》參賽者選了他們的一曲《Crystal》作為團體戰，雷有輝直指，看到陳逸璇、可嵐、科亞高巴、鄭仲豪及錢偉浩的衣着已感到很爆，Ricky(朱翰博）也感到可嵐唱得很好。此外，德哥表示，由於過往推出的唱片中有一些歌沒有拿出來宣傳過，粉絲向他們表示很鍾意那些歌，每次也會有很多要求，由於這次是40周年演唱會，所以會滿足大家的要求，將會從粉絲提出的要求清單中選歌。而盛旦華（蛇仔）表明，這次也要練歌，因為大家也希望在他創作的歌曲中選一首出來由他獨唱。

鄧建明（Joey)指出，由於上次Ricky獨唱演出有驚喜，所以這次也在所難免要唱歌，Ricky笑言：「這次一定要練歌，不過練鼓更重要。」德哥對於自己獨唱的要求完全沒有半點懼怕，更笑言：「我是意大利男歌手Ernest De Lamour，雖然已經幾十年，但仍有人記得。哈哈！」

古巨基每晚要餵奶及換片

另一位演出嘉賓古巨基，雖然沒有接受訪問，但他在台上分享自己剛剛再次榮升人父的開心心情，台下觀眾即時祝他的孩子快高長大。基仔表示，現在花很多時間照顧小朋友，每晚要餵奶及換片，這些都是他很鍾意的工作，另方面又要照顧長子古晋匡（Kuson)，更說：「我是個很鍾意湊仔的男人。」至於為何提到小朋友，因為基仔家中也有一個小童軍現年六歲，是去年參加童軍的，之前每逢星期三兒子也會穿着童軍制服上學，這晚兒子也有到場：「我跟兒子說，今晚要為童軍唱歌，他說自己也是童軍也要一起來，我叫他快點換衫出門口，他便換了童軍制服，現他在後台看着我唱歌，我讓Kuson參加童軍是希望他學習到團結、互相幫助，他之前試過回家跟我說拿到獎章，讓他感覺做了一些事自己得到表彰，這是小朋友成長中的一個很好的培養自信方法。」