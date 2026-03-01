金像男配朱栢康神似古人惹熱議 網民提出藝人穿越撞樣例子 羅嘉良榜上有名

現年43歲的朱栢康，入行多年，拍過不少膾炙人口的電影，包括《濁水漂流》、《窄路微塵》，更憑《破．地獄》贏得《第43屆香港電影金像獎》最佳男配角獎。近日他再次成為網民熱烈討論對象，事緣有網民發文，以主題為「我以為霍元甲張相係朱康嚟」，並分享了一張清末武術家霍元甲的照片，跟朱栢康對比，竟然一石激起千重浪，網民不止話二人相似，更連環分享了藝人跟古人撞樣的照片，仿如穿越時空。

朱栢康被指撞樣霍元甲

清末武術家霍元甲，曾被翻拍成不少影視作品，更衍生出他徒弟「陳真」的角色，想不到近日網民發現，朱栢康的五官輪廓，深邃眼神，以至眉宇間流露出的剛毅之氣，竟與歷史照片中的武術宗師霍元甲有著驚人的相似度。該名網民將兩人的照片並列，竟然帶給人穿越時空之感，網民紛紛留言「根本同一人」、「輪回轉世」、「有冇見過佢哋同場出現」，更有人提議開戲給朱栢康演出霍元甲，由楊偉倫（阿卵）演出陳真，肯定能產生化學作用。

羅嘉良似革命烈士

朱栢康跟霍元甲人有相似外，網民更提出不少藝人，跟古人撞樣的例子，包括羅嘉良跟革命烈士賀瑞麟有九成相似，古巨基甚似年青時期的國父孫中山，歐陽震華則被指似清朝光緒帝的瑾妃，雖然處身不同時空，外貌卻成個餅印。

朱栢康憑《破．地獄》贏金像男配

朱栢康是舞台劇演員出身，曾以《金都》入圍第56屆金馬影帝，近年來他的電影作品產量豐厚，包括《九龍城寨之圍城》、《但願人長久》、《誤判》等人氣電影，都能看到他亮眼演出，最終憑《破．地獄》贏得《第43屆香港電影金像獎》最佳男配角獎。

