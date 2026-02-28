Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜何啟華明白楊偲泳感受 自爆被刪了7成戲份 芯駖與鄭秀文浸浴戲亦被刪短

影視圈
更新時間：22:15 2026-02-28 HKT
發佈時間：22:15 2026-02-28 HKT

何啟華（阿Dee） 、李芯駖和楊偲泳今日（28日）到太古城戲院為有份演出的賀歲片《夜王》進行謝票活動。

阿Dee認有不開心但內心堅強

阿Dee在謝票時以「土地跳」答謝帶病出席的拍檔楊偲泳在拍攝接吻戲時容忍他口𥚃的蒜蓉白菜味，覺得實在難為了她，但這場戲被刪，楊偲泳的身材又遭人拿來評論令她不開心？阿Dee感到可以理解，作為演員賣藝，明白會被討論，大家有自由，但明白楊偲泳一向有做好演員的心及專重工作，所以也明白對方的不開心。他也因過去被批評樣衰而不開心，他笑言：「講起也想哭，但我很堅強，最後會開心番。」導演吳煒倫表示會屈黃子華請楊偲泳食飯𠱁她開心，卻沒有預他份？阿Dee說：「愈講我愈不開心，食飯也沒有心情，就食他們食剩的吧！其實這次我被刪了七成的戲份，我也有不開心，但我很堅強，可以食他們食剩的，以大局為重。」

芯駖望有加長版講多些故事

芯駖也表示，自己都有被刪減戲份，其中與鄭秀文一起浸浴的一場戲便拍了一個凌晨，場口講述她為何淪落做「小姐」的傷感戲，她倆浸在熱水中浸足兩小時，但也被刪短了很多，她明白電影在新年上畫要開心一點，若將來有加長版，可以講多些每個角色的不同故事，也希望觀眾會支持。問到二人會否回饋答謝觀眾的支持？阿Dee笑言：「之前在宣傳《毒舌大狀》時承諾除褲也要找數，所以這次開若票房2億便除2條褲，3億便除3條啦，一路加上去，直至除8條褲。哈哈！」

