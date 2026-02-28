夜王｜吳煒倫屈黃子華請食飯𠱁楊偲泳開心 廖子妤被要求公開風水屋地址 盧鎮業不介意繼續做反派

電影《夜王》票房衝破6500萬元，今日（28日）片中一班演員廖子妤（Fish)、盧鎮業（小野）、何啟華（阿Dee)、李芯駖、趙君瑜、林𤋮彤、楊偲泳及導演吳煒倫一起到太古城戲院進行謝票，並宣佈多項記錄，包括史上賀歲片開畫票房No.1、史上港產片開畫第一周票房No.1、史上港產片票房第八位等好消息。

吳煒倫稱楊偲泳沒有表示過不滿

近日楊偲泳因性感鏡頭被刪及身材被討論，早前她在網上貼文卻讓人覺得她因戲份被刪減而不開心，不過，今日她以身體不適為由沒有接受訪問便離場。導演吳煒倫對目前票房成績感到滿意，問到可會與上次《毒舌大狀》開出票房盤口打賭？他表示，沒有，因為開盤口的黃子華這次也表示不賭，問到是否子華怕輸？他說：「我懷疑是，他好像上次還未找數，怎樣也要他請食多一餐飯。」對於楊偲泳因大量性感鏡頭被刪，她在網上貼文抒發不快一事，吳煒倫表示，楊偲泳沒有在他面前表示過不滿，也感到大家明白事理，因這套是賀歲片比較激烈的場面不可放，他們是明白的，問到會否推出加長版將刪減片段曝光？他表示，未收到老闆通知，要看老闆的決定。問到會否𠱁一𠱁楊偲泳？他說：「作為演員，辛苦拍完之後在看成品時卻見不到，怎樣也會有不開心，唯有屈黃子華再請食飯，因為楊偲泳很鍾意黃子華，要黃子華請她食飯來𠱁她開心。」

廖子妤否認腳頭好

Fish指出，《夜王》令她成為這世人最多被關注的時刻，她表示覺得自己的角色討好，這次就像中獎一樣，做了這麼多年很少會有角色會留在觀眾的心中，角色好大家鍾意又可以讓自己經歷這旅程，所以要多謝導演。香港九部史上最高票房電影中，Fish參與了六部，Fish表示只是剛巧自己每套也有份演出，因而沾上億萬列車行列，感到十分幸運，她說：「不可以說我好腳頭，自己只是好彩能夠看到億萬風景，黃子華還跟我說是否要公開我的風水屋地址，但我也不知是否有關，因為我沒有看風水後才搬，只覺得要住得舒適。」日前Fish在澳門出席《女孩不平凡》首映時感觸落淚，她解釋，當年演電影《骨妹》的四個女生今年剛好是合作10年，這次再重聚，拿出當年合照甫士拍照作對照，加上當年電影中是演導演的角色，如今看見導演徐欣羨的努力有成果，幾個女仔又在路上各自努力，昔日與現今的影像重疊下，令她感到興奮又感觸。

盧鎮業開心被觀眾邊閙邊讚

此外，盧鎮業在戲中演大反派，被觀眾邊閙邊讚，他開心表示，角色能展現反派的魅力，亦令大家又愛又恨，他說：「大家鬧足我七成，說我奸到出汁想打鑊我，但又理解我角色在原生家庭不開心的成長，我也覺得自己似中獎，演到這樣立體感的角色，讓自己去到新一個領域。」他表示，過往也演過一些衰格的角色，未來亦不介意繼續演反派，如今市道也不怕會被定型，因為有工開已很難得。