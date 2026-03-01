「失婚女歌手」另類育兒方法顛覆人生 自認縱仔豪食遼參花膠蒸石斑做午餐 與前夫結婚只為方便拍拖

創作歌手「小明」方皓玟（Charmaine），向來以個性獨特見稱。近日她接受YouTube頻道「巴打圍爐」訪問，在節目上，方皓玟罕有地大談自己由細到大的反叛基因、與別不同的育兒心得，以及對婚姻的獨特見解，更驚爆當年結婚只為方便拍拖！

方皓玟從小到大都離經叛道

自言「唔正常」的方皓玟從小到大都離經叛道：「我覺得我係跳線囉。同埋其實個人係有啲唔正常囉。」她透露自己三歲時已獨自從七樓跑到公園玩「反韆」，中學時期更因「沉悶」而轉了五間學校，笑稱「每讀一年就轉一間」。最誇張的是，方皓玟小學時逼不同班的同學向她鞠躬，要有很尊重的感覺。

方皓玟反叛歸咎於母親的基因

對於自己的反叛，方皓玟歸咎於母親的基因：「我屋企係冇懲罰嘅，如果要懲罰嘅，我都要懲罰佢哋囉，因為佢哋都唔好正常。我阿媽個基因都唔係好啦，17歲就偷桃，18歲就生咗我。」她慶幸媽媽給予她極大的自由度，從不阻止她做想做的事：「呢種自由係令到我往後成個人嘅性格啊，做嘅嘢啊，寫嘅歌啊，都係一種自己嘅個性。我而家俾返我個仔嘅自由都係相對。即係都唔理佢，由得佢自由發揮，唔使讀書。千祈，千祈唔好特別好叻，中中庸庸，之後但好醒目地知道自己鍾意啲咩，good，同埋好識得追女仔，掂。即係最好有個女仔照顧佢，咁我唔使照顧佢，very good。」

方皓玟稱兒子是很蠱惑的𡃁仔

方皓玟在2021年宣布與日籍老公安田慎悟離婚，獨力撫養兒子安田龍加，重提這段婚姻，方皓玟說：「因為嗰時我同佢拍拖，佢又冇工開，攞唔到visa。咁我方便拍拖咪去結婚，攞個visa可以拍下拖咁嘛，對於我嚟講，結婚唔係等於終身伴侶，只不過一張簽咗名嘅紙，所以我覺得係一件無聊嘅事。」兒子安田龍加在方皓玟的眼中是一個很蠱惑的𡃁仔：「即係喺我心目中我覺得佢係一個老靈魂，佢聰明過我，我要同佢鬥智鬥力，我其實每日都好攰。佢會同我講嗰啲偈，好似李小龍嗰啲 be water 嘅嘢東西。我真係覺得佢好恐怖，同埋佢最鍾意食嘅嘢， 試過喺幼稚園嘅時候接佢放學，佢嗰陣得三歲，佢落校巴，第一時間同我講話好肚啊媽咪。我話係啊。咁食嘢囉。好啊，佢話要食蒸石斑同燒乳鴿，麥當勞喺佢心目中係劣食，佢要食花膠、遼參，之後乳鴿、蒸石斑、炒蟹、辣酒花螺，呢啲就係佢最鍾意食嘅嘢。」

方皓玟與兒子鬥智鬥力

方皓玟續說：「試過有一次呢，去嗰啲餐廳，酒樓嗰度呢，睇到個六百八十幾蚊嘅餐呢，隊過嚟話想食呢個餐，咁之後我喺度諗係貴，但你自己都冇咩食過呢啲嘢，佢想食，不如畀佢試下食，睇下佢係咪真係想食? 真係嗌又畀佢食。咁之後嚟到之後佢話唔食。佢話嗰條遼參冇刺嘅，滑捋捋一條嘢，佢同個紙牌唔一樣。其實我覺得佢呢個人太醒目，太蠱惑，所以我日日都要諗好多招數去鬥智鬥力。」方皓玟還說：「佢成日收埋啲功課，又唔還圖書，又成日打電話畀俾我課金，淨係Pokémon card都爆咗萬幾兩萬蚊，我去到一個位係覺得搵佢嚟搵自己笨。我縱佢係梗嘅，因為我覺得我阿媽都係咁。佢當時將最好嘅俾我，呢個係我做人父母，覺得你有啲咩你就俾咩佢，同埋我覺得縱有個定義嘅，你睇下你教得佢醒唔醒目， 將來佢會變咗一個要求高嘅人，眼界高嘅人，要過呢啲生活，我會去追呢啲生活，就睇下你點train佢。」方皓玟還說兒子一點都proud of 媽咪是一個歌手：「我問過佢你想唔想唱歌？好似媽咪咁樣。我畀你學跳舞？佢話佢唔想做呢樣嘢，淨係想喺屋企涼冷氣同打機。不過我最後都逼咗佢去學游水，佢都好proud of自己游水都幾勁。同埋畫畫都拎好多獎，其實我哋之間係冇嗰啲BB話，係平起平坐嘅講嘢。」