「官恩娜師妹」梁雨恩無預警宣布結婚 甜曬婚照：請叫我程太 轉戰飛鏢界兩度贏得冠軍封鏢后

更新時間：19:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-28 HKT

「官恩娜師妹」、被譽為香港「鏢后」的梁雨恩（Cathy）今日（28日）突然宣布結婚，她在社交平台貼上多張婚禮的相片並說：「各位朋友，我昨天結婚啦！~Pls call me 程太。」 

梁雨恩曾獲封為「最有價值新人」

梁雨恩在2007年她以歌手身份登場，做官恩娜師妹，出道便贏得叱咤樂壇女新力軍銅獎，雖然曾獲封為「最有價值新人」，但合約糾紛令她成為「一片歌手」，2017年梁雨恩成為全職鏢手，曾多次代表香港出賽，兩度獲得世界冠軍殊榮。

梁雨恩感恩生命裡遇見丈夫

梁雨恩今日貼出多張結婚相並說：「好感恩生命裡遇見了我先生。我喜歡他的一切，特別是他的幽默、風趣、善良和胸襟。他一直對我愛護、包容，甚至願意陪我一起做婚前輔導，一起學習怎樣經營婚姻。一切就是那樣剛剛好。遇見他之後，我的生命從未如此踏實、如此完整。請為我們高興，因為我們真的很幸福 ~婚禮走的是簡單溫馨路線，場地不大，只能容納少量親友現場見證，未能廣邀各位好友，希望大家見諒。亦非常感謝昨天出席婚禮和 After Party 的每一位。你們的祝福，我們都收到了。謝謝你們，即使只是見一面、簡單 catch up 兩句，我都感受到滿滿的愛 !!新的身份，新的開始。未來的日子，願我們繼續學習彼此扶持、彼此成長，在平凡裡經營幸福。也願你們每一位，都被愛包圍。#程太報到#JustMarried#簡單的幸福#感恩遇見#愛與成長 FromMissToMrs。」

梁雨恩在香港飛鏢界享負盛名

淡出香港樂壇多年的梁雨恩在香港飛鏢界享負盛名，她曾表示開始玩飛鏢全是偶然，當時在活動中心看到幾部飛鏢機，因沒有人玩而感到浪費，於是在好奇心驅使下買了人生第一套鏢。2013年開始飛鏢運動員的生涯後，梁雨恩在飛鏢找到自己的價值，並於2016及2019年代表香港兩度贏得軟鏢世界杯冠軍，成為現時香港第一職業女飛鏢手。梁雨恩多年來嚮往家庭和婚姻，認為女人要有歸宿，相信一生一世的愛情，她曾表示希望將來事業同婚姻並行：「如果到時要二選一咪順其自然，我覺得為專注家庭而放下事業都幾浪漫，我唔排除會閃婚，以前會覺得兩個人要行好耐，但而家越嚟越覺得時間唔使太長，只要兩個人成熟，準備好就可以。」

