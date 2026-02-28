白安新歌用聲音影像紀念亡父 MV大晒美背自爆狂做背部運動

白安發行全新專輯《星期八》後，當中的《我該用什麼才能留住你》展現出真實而脆弱的情感，在歌迷的呼喊下，寵粉的她特地加拍MV，希望讓這首關於思念與記憶的作品，不只停留在聽覺裡，也能透過影像承載更多重量。

白安不時回想父親的聲音

《我該用什麼才能留住你》是白安寫給已故父親的歌曲，對她而言，比起影像，人的聲音反而更容易在記憶中慢慢淡去。白安坦言：「爸爸離開後，我很常在早上醒來回想他的聲音；我覺得聲音比影像更容易被忘記，所以寫這首歌去紀念自己對爸爸的想念。」創作這首歌時，她會在腦海中反覆播放父親存在於生活裡的聲響，說話的語氣、騎摩托車回家的引擎聲、日常裡的各種理所當然的生活聲音，如今都成為她創作時最真實的靈感來源，也成為她思念父親時最深刻的證明。

白安特邀爺爺演員詮釋父親的形象

《我該用什麼才能留住你》MV以「座標」作為核心概念，人與人間的緣分，如同在宇宙中被精準定位的座標，每一次相遇，都有屬於彼此的時間與位置。而在MV造型上，白安身穿黑色露背修身裙裝，大方展現優雅線條，並罕見地大露美背。白安笑說自己為了這次造型下足功夫：「為MV做最大的準備就是做背部運動！希望讓背有點小肌肉，所以有特別加強訓練，平常可能做50下，前幾天直接做100下！」MV中，特別邀請82歲的爺爺演員詮釋父親的形象，與白安有多場充滿情緒張力與擁抱的對手戲。白安坦言：「感受蠻特別的，以前從來沒有像MV這樣擁抱過我爸爸，這次有一種間接擁抱他的感覺。」這次的拍攝過程，彷彿讓白安隔著時空，與過去的自己、也與父親深深的擁抱，在想念中和解，在擁抱中懷念。