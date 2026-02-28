馮允謙回加拿大過年肥足十幾磅 不敢叫女友來港生活驚會分手收場 未定婚期雙方今年都好忙

馮允謙（Jay Fung）今日（28日）到中環街市出席香港女童軍總會活動，擔任表演嘉賓的他，在台上獻唱兩首新歌《齊柏林飛船》與《在最好的時間做最好的你》。

Jay Fung留加拿大2星期即呻悶

農曆年放了兩個星期假的Jay，透露與家人返加拿大渡歲和探望未婚妻，順度與孖生弟弟一起慶祝38歲生日，每天不停吃的他自爆回港後胖了十多磅，笑言：「因為過年，同屋企人以及另一半一起慶祝，大家開開心心心坐在一起吃東西，結果吃多了。」Jay指當地天氣寒冷，氣溫只得零下20度左右，但幸好天氣尚算不錯，不過他笑言逗留兩星期就開始覺悶，他解釋因為當地環境舒適又安靜，但自己卻習慣了香港生活急速節奏。他透露此行跟朋友一起玩冰上曲棍球，問到是否跟女友一起玩，他指女友玩花式溜冰好叻，笑言：「自己都唔後生，體力都冇以前咁好，要開始減食同再做多啲運動。」

Jay Fung稱女友叫他專注事業

Jay表示女友亦有隨他回港，陪伴了他一星期：「我哋每日早睡早起，好勤力去做運動，但做完運動又一齊去食，所以減唔到肥。」問到可考慮叫女友搬來香港生活？他說：「暫時沒有，佢在加拿大事業做得好好，來香港做嘢好難，我驚佢返嚟我哋會散，因為我在香港日日工作，不是工作就是做運動，好忙，覺得佢難適應我咁忙。」問到何時拉埋天窗，他表示有跟爸爸說過：「Daddy而家70歲仍然在工作，佢話男人最繄要係事業，叫我有得衝就去衝，我亦都有跟女朋友傾，她都想我做好事業，大概都有個planning，這一年都應該好忙，希望今年多些出外表演。」他表示若然有好消息會告訴大家。