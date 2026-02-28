Neil Sedaka因急病突離世 生前不時在網上晒歌藝 曾與皮禮士利艾頓莊等名歌手合作

美國傳奇創作歌手Neil Sedaka周五於美國離世，享年86歲。他在當地時間周五早上因身體不適送院急救，可惜最終仍不幸離世。其家人發表聲明，證實其死訊：「我們全家都為我們摯愛的丈夫、父親和祖父Neil Sedaka的突然離世而悲痛欲絕。他是一位真正的搖滾傳奇，激勵了數百萬人，但最重要的是，至少對於我們這些有幸認識他的人來說，他是一位了不起的人，我們將深深懷念他。」

Neil離世2天前仍精神奕奕

Neil一直熱愛音樂，近年雖已淡出樂壇，但仍不時在線上平台演出或在社交平台分享歌唱，他在離世3天前才在IG大晒歌藝。狗仔隊亦於2天前拍到他前往其心愛的洛杉磯餐廳用饍，還向攝記揮手打招呼，看來精神不錯，豈料不久後就突然離世。

Neil曾為約翰連儂寫《The Immigrant》



Neil生前創作及主唱無數經典金曲，包括《Oh! Carol》、《Calendar Girl》、《Happy Birthday Sweet Sixteen》、《Breaking Up Is Hard to Do》等，其70年代名作《Laughter in the Rain》更曾被倫永亮填上中文歌詞，並與呂方合唱成廣東歌《沙沙的雨》。此外，他亦曾與多位名歌手合作，包括法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）、「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、艾頓莊（Elton John）等，其中他於50年代為已故女歌手Connie Francis創作的《Stupid Cupid》，當年更是唱到街知巷聞。另外，他亦曾於1975年為好友約翰連儂（John Lennon）寫出歌曲《The Immigrant》，以示支持當時因反對越戰而遭美國政府針對的約翰。