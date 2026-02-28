「翻版梁小冰」突宣佈離巢TVB 效力僅3年半獲力捧演12部劇：會繼續努力追夢

有「翻版梁小冰」之稱TVB新晉小花梁荺苓昨日（27日）宣布離開TVB，梁荺苓（Winter）宣布離開！梁荺苓在IG貼上在電視廣播城門外TVBuddy的照片，還有曾屬於她的「533」號儲物櫃照片。梁荺苓於2022年從TVB藝員訓練班畢業，在短短三年半的時間裡參演了約12部劇集。

梁荺苓憑《逆天奇案2》嶄露頭角

梁荺苓早年憑《逆天奇案2》中飾演梁小冰年青版嶄露頭角！其後在《麻雀樂團》與郭柏妍、黃洛妍等人飾演樂團核心成員，再度被外界關注，梁荺苓私下相當活躍社交網，不時分享靚相及跳舞視頻，皮膚白淨兼身形苗條修長，極受網民喜愛。

相關閱讀：麻雀樂團丨Patrick Sir林溥來演變態雨夜屠夫獲激讚 補習天王身家逾億娶女星 升呢住豪宅

梁荺苓會繼續努力追夢

梁荺苓在IG留言：「相信好多人已經估到了⋯我正式離開咗 TVB 啦！過去三年半，好感恩有呢個機會可以喺TVB學習同成長，諗返起當年19歲入行，真係仲傻傻的，乜都唔識，好多謝每一位合作過、照顧過我嘅監製同導演，願意俾機會我演出，仲有喺度識到嘅每一位。好感恩每一次演出機會，畀我能夠演繹唔同角色，體驗唔同人生同情感，亦可以同觀眾建立連繫，最後好多謝我嘅粉絲，每次都影低我嘅演出、去宣傳活動同支持我。人生冇永遠嘅角色，只有不同章節。多謝TVB呢一頁，俾咗我好多寶貴嘅第一次，之後我會繼續努力追夢，成為一個更好嘅自己。」袁偉豪亦留言為梁荺苓手打氣：「加油。期待看見你發光發亮。」黃建東說：「加油加油，江湖見。」監製梅小青、譚偉權、謝東閔、鄭伊娜亦先後留言。

相關閱讀：《東張》女神「舊愛」離巢！效力TVB八年 曾數臭女藝人「吸毒收兵」怒轟冇道德？