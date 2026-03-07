訂閱男友｜Jisoo@BLACKPINK與徐仁國Netflix新劇組「歡喜冤家」 劇情懶人包、角色簡介、五大看點

訂閱男友｜《訂閱男友》為韓國天團 BLACKPINK 成員 Jisoo 與演員徐仁國領銜主演的浪漫喜劇。作為一部結合虛擬與現實的愛情故事，該劇自開播以來便話題不斷。下文為您精心整理了《訂閱男友》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及必看亮點！

劇情大綱

主要角色簡介

每集劇情

五大必看亮點

故事講述一名被工作壓力壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo 飾），偶然獲得一款名為「虛擬戀愛訂購服務」的設備。透過這款裝置，她在虛擬世界中與多位近乎完美的男神展開浪漫戀愛，藉此短暫逃離疲憊的現實生活，並重新喚醒了她沉睡已久的戀愛細胞。

《訂閱男友》由Jisoo以及徐仁國主演。

Jisoo 飾 徐未來

徐未來是一位單身的網絡漫畫製作人。在一次偶然的機會下，她獲得了「月刊男友」的體驗設備，從而進入虛擬世界，與多位非現實般完美的男性角色展開戀愛。

Jisoo飾演徐未來。

徐仁國 飾 朴慶南

朴慶南是徐未來在職場上的同事，被她視為「頭號敵人」。儘管二人在工作上經常針鋒相對，朴慶南卻是公司內部公認的「工作能手」，能力備受肯定。

徐仁國飾演朴慶南。

在第一集中，身為網漫編輯的徐未來，不僅在職場上持續與同事朴慶南「爭鋒相對」，更在好友的婚禮籌備中，憶起與前男友的舊日時光，並堅稱自己暫不想戀愛。其後，她受邀參與一個虛擬戀愛裝置《訂閱男友》的測評。進入幻境後，徐未來發現自己能在海底自由呼吸，並在那裡拯救了溺水的首位約會對象——崔時宇。

1. Jisoo、徐仁國的甜蜜互動

在《訂閱男友》的首爾記者會上，Jisoo 與徐仁國不僅在台上大方牽手、擺出心形手勢，展現十足默契，徐仁國更大讚 Jisoo 可愛又幽默。導演金政植更透露，徐仁國在沒有自己戲份時也會到場為 Jisoo 打氣，被封為「暖男前輩」。

Jisoo和徐仁國在台上手牽手，十分甜蜜！

2. Jisoo演技獲讚顯著進步

Jisoo 過往曾出演《雪降花》等多部作品，但演技未能完全獲得觀眾肯定。此次她坦言角色形象與自己十分貼合，並為了演好角色，不斷與導演溝通改善。導演金政植亦對 Jisoo 的努力表示肯定，稱讚她能自然地轉換各種情緒，並強調「努力最終戰勝天賦」。

Jisoo指為角色下苦功！

3. 豪華的「虛擬男友」客串名單

本劇除了 Jisoo 與徐仁國外，「虛擬男友清單」的客串陣容亦是星光熠熠，包括《S LINE》的李洙赫、《臥底高中》的徐康俊、《還魂》的李宰旭，以及饒舌歌手兼製作人朴載範（Jay Park）等多位男神，為觀眾帶來一場視覺盛宴。

多位男神與Jisoo「談戀愛」。

4.《酒鬼都市女人們》導演執導

《訂閱男友》由曾執導《酒鬼都市女人們》、《大力女子姜南順》等多套熱門韓劇的導演金政植打造。這也是他繼2024年由申敏兒及金永大主演的《因為不想吃虧》後，時隔2年的又一力作，品質值得期待。

（左起）Jisoo、導演金政植以及徐仁國合照。

5. Jisoo 上演「芭比換裝秀」

Jisoo 在記者會上透露，劇中造型多達250套，讓她高呼過癮，彷彿將演戲變成一場時裝秀。觀眾可以期待在劇中一睹「百變 Jisoo」的風采，欣賞她在不同場景下的精緻造型。

Jisoo共有250套造型！

