張致恒成功扭轉負評 獲馬天佑邀請Jam歌一雪前恥 獲網民力讚：開演唱會一定嚟

歌手出身的張致恒（Steven）因為一腳踏5船的荒唐情史而賠上事業，其後與老婆區燕雯（雯雯）婚後育有四子，但多年來一家被財困問題困擾，再加上區燕雯經常公開呻窮兼數臭老公嗌離婚，張致恒更多次在網上出po問人借錢，結果被網民嘲諷為「離婚界KOL」及「網絡乞丐」。近年張致恒洗心革面，轉職搬運工人，生活難捱但總算有收入。

張致恒獲馬天佑邀請翻唱新歌

張致恒早前仍有返內地登台，幾乎每次都會唱與昔日拍檔關智斌的名曲《眼紅館》，雖然張致恒落力表演，不過經常出現五音不全而惹負評，張致恒曾自嘲他一個沒有實力嘅歌手：「真係好X難聽，影響到你哋嘅耳仔唔好意思。」近日張致恒獲馬天佑邀請，翻唱對方新歌《一世人做一次傻仔》，片段一出即竟獲網民大讚好聽。

張致恒成功扭轉負評

馬天佑最新作品《一世人做一次傻仔》今次找來從80年代黃金盛世到2026年樂壇新聲，合共82位在香港樂壇出道的歌手和音樂人，馬天佑找來張致恒一齊jam歌，唱完笑言要趕住返工，但仍不忘說：「其實做傻仔有咩唔好啫？做傻仔都可以好幸福快樂㗎。」片段一出不少網民大讚好聽，馬天佑有留言說：「多謝你抽時間一齊jam!」還有人說：「加油，史提芬好好聽，開演唱會一定嚟。」、「同馬友一齊cover，感覺steven即將會有更多好事發生！」、「勁喎，搵Steven！」、「好好聽，加油！仲有市場加油！」、「其實Steven唱歌都仲可以吖，希望佢多啲工作機會，人大咗經歷多啲會有改變嘅，希望佢可以得到正面支持同工作機會。」、「其實你係可以加油！爭氣啲！」張致恒亦有回覆：「主要係馬友首歌好聽， 作曲好好作詞好好，原唱都唱得好好。」

張致恒洗心革面工作見曙光

一度被醜聞纏身的張致恒為養活老婆及4名兒子，由地盤工人到拉電纜工人，其後再轉做送貨，洗心革面的張致恒工作亦見曙光，雖然長期經濟狀況不穩定，但去年大埔宏福苑五級火，他低調向災民施予援手，親自運送物資，當時獲不少網民高度讚賞：「呢幾日一直都瞓得好差， 因為真係好心痛， 頭先收工就同公司上下嘅同事，一齊將物資送到去簡易公屋， 盡我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢， 希望大家唔好睇少自己嘅能力，雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力， 全香港嘅朋友們加油！」有人留言：「雖然你之前的事較令人理解，但佩服現在的你仍有心去幫人。加油」、「做返個好人咪幾好，人生一日未完仲可以重新嚟，加油」、「希望你以後都生生性性」。

