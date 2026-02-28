鄧兆尊大爆娛圈潛規則 直指正經「埋堆」冇運行：我今時今日有啲咩 親睹女星姣擒導演

雪梨近日接受好友翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」訪問，大談年輕往事，兩人提及當年在娛樂圈有不少黑暗面與及潛規則，慶幸因格剛烈且懂得自保才能全身而退。節目播出後，掀起了不少話題。

鄧兆尊稱潛規則每一個職業都有

出身於演藝世家的鄧兆尊在另一YouTube頻道亦有談及此事，他說：「其實呢啲事情度度都有發生㗎啦，每一個社會階層、每一個職業都有發生㗎啦，不過冇人講，娛樂圈多啲咁解啫。不過我哋將啲嘢調轉睇，唔好一樣嘢打死一船人，有好多女仔，佢哋係主動去衝埋嚟畀你㗎，我見好多，最近都見到一個。」

鄧兆尊親睹新晉女星埋導演身

鄧兆尊表示最近出席一個派對，看到一個女仔好奇怪：「佢想埋一個監製身，但個監製結咗婚，佢又唔敢埋。之後呢，佢就走去埋另外一個導演身，咬晒耳仔，跟住一齊走咗，即係兩邊都有呢樣嘢。」鄧兆尊還稱有時想找工作，難免要「埋堆」：「正經埋堆好似我咁囉，即係話，總之飲嘢嘅、去玩嘅，我就唔出席，做嘢我就出席。咁我今時今日有啲咩，睇到我而家個演藝事業係點樣，你就知道啦。我平時好少去交際應酬，因為我成日畀人話，你去到玩嘅地方，你坐喺蹺住雙腳，猛叫人玩喇，玩得開心啲，搞到大家冇晒mood，娛樂圈嘅嘢好奇怪，你可以諗到最、最壞，你都可以諗到最好，最壞、最好都出現過，你自己諗啦，總之《夜王》咁壞，再壞過《夜王》都有，你自己諗喇。」

鄧兆尊試過一晚用幾個月人工陪玩

鄧兆尊還說：「我試過收工，嗰陣時夜晚差唔多一點鐘，監製同我講『你上嚟我office坐下，有場戲想同你傾傾』，我未試過喎，我以為拍錯嘢上去畀佢話，要再重拍過啦，跟住上到見佢同武指一齊，原來係叫我去飲酒，去咗夜總會玩，叫我去埋單，最後用咗幾個月人工。」鄧兆尊回家後都有向爸爸新馬師曾提及此事：「你咁蠢㗎，咁樣畀人搵笨，一次好喇，下次唔使去應酬。」鄧兆尊亦曾從胡楓口中，聽到早年娛樂圈的潛規則：「呢一單係好笑嘅，應該都講得，修哥話嗰陣謝老四收工捉佢去啲舞廳度坐一陣，飲酒，同我攞支VSOP，咁大支擺喺個枱度，即係好威㗎，嗰啲係普通舞廳，明星嚟坐低聽吓歌、跳舞嗰種。修哥話嗰陣冇乜錢，去到嗰度叫人攞返嗰支VSOP嚟，擺喺度，每次只係飲少少，嗰支酒就可以擺一年，可以不停可以攞出嚟飲，跟住重要臨放工前就同啲同事講，「喂，今晚有咩地方去呀？我哋今晚去麗聲舞廳啦！」身邊有好多臨時演員聽到㗎嘛，就會散晒啲消息出嚟啦，咁去到度可能有啲影迷慕名嚟，簽完名坐埋一齊飲酒囉，咪唔使錢可以飲。

