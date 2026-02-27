Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

少女時代首位人妻誕生 Tiffany與卞耀漢登記結婚 否認奉子成婚

影視圈
更新時間：22:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：22:15 2026-02-27 HKT

韓國女團少女時代成員Tiffany（黃美英）與男星卞耀漢的戀情開花結果，今日男方經理人公司發聲明表示，他們基於對彼此深厚的信任與愛情，在今日完成結婚登記，將攜手一起走向未來。二人去年12月才透過Tiffany的手寫信公開戀情，當時已透露是以結婚為前提認真交往。時隔僅四個月，這段關係便迎來圓滿進展，成為韓國演藝圈的一大喜訊。

卞耀漢發聲明證登記結婚

今日（2月27日）卞耀漢所屬經理人公司TEAMHOPE正式發表聲明，宣布二人已於當天完成結婚登記。聲明中提到：「卞耀漢與Tiffany基於對彼此深厚的信任與愛情，今日已完成婚姻登記，將攜手一起走向未來。」公司坦言消息來得突然，可能會讓部分大眾感到意外，但兩位當事人希望能第一時間親自向長期支持他們的粉絲分享這份幸福，因此決定公開喜訊。

Tiffany手寫信認愛後修成正果

Tiffany與卞耀漢因合作演出劇集《逆貧大叔》而相識，其後撻着成為戀人。去年12月，Tiffany以手寫信的方式親自向粉絲認愛，當時已表明二人是認真交往，如今果然修成正果。對於外界關注的婚禮安排，公司方面透露目前尚未有確切的時間和計劃，但不排除只舉行簡單的私人婚禮。

黃美英否認奉子成婚 

消息公布後，有網民質疑二人為何未舉行婚禮便先行登記，猜測Tiffany是否奉子成婚。對此，經理人公司明確否認，強調當初宣布交往時已表明是以結婚為前提，因此先進行婚姻註冊是基於雙方對未來的共同規劃。隨著今日完成登記，Tiffany也正式成為少女時代成員中第一位人妻。
 

