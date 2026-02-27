BLACKPINK主打歌MV半小時吸200萬點擊 總統李在明都撐現身試聽會

韓國超人氣女團BLACKPINK於韓國時間今日下午2公開第3張迷你專輯《DEADLINE》，並公開主打歌《GO》MV，專輯還收錄了先行曲《JUMP》、《Me and my》、《Champion》及《Fxxxboy》合共5首歌，《GO》MV上架半小時已喪吸逾200萬點擊，成績驕人。

BLACKPINK迷苦等3年零5個月

全球樂迷等了3年零5個月，終等到BLACKPINK齊人的全新專輯，BLACKPINK所屬公司YG解釋5首風格多樣，證明BLACKPINK音樂演變。《GO》強大旋律令人上癮，MV則展示了4位成員踏上了通往宇宙的航道，克服了驚濤駭浪和充滿熔岩的土地，她們一齊撐船展現團結。BLACKPINK昨日在韓國國立中央博物館舉行新碟試聽會，南韓總統李在明與夫人金惠景都現身撐場，現場亦布置成代表BLACKPINK的粉紅色。此外，成員Jennie昨日在韓國舉行的「第23屆韓國大眾音樂獎」，憑首張個人專輯《Ruby》摘下「最佳K-Pop專輯」，主打歌《Like JENNIE》就勇奪「最佳K-Pop歌曲」，但她缺席頒獎禮。