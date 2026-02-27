《變形金剛》男星沙拉保夫涉傷人被捕 法官斥「未正視酒精成癮」提高保釋金

曾主演《變形金剛》的39歲男星沙拉保夫（Shia LaBeouf），於本月17日凌晨在美國新奧爾良一間酒吧涉嫌酒後襲擊兩人，期間更發表涉及歧視及恐同的言論，因而被當地警方拘捕。他被扣留數小時後獲准保釋，昨日就案件出庭受審。警方透露，其中一名受害者的鼻骨因襲擊而移位，事件引起社會高度關注。

沙拉保夫勒令戒毒

新奧爾良刑事地方法院法官Simone Levine在庭上表示，最擔心的是沙拉保夫對受害者及整個社區構成的潛在危險，尤其其言行已對弱勢社群造成威脅。為此，法官裁定將保釋金提高至10萬美元（約77.8萬港元），並附加嚴格條件，包括必須立即入住戒療所、定期接受藥物與酒精檢測，以及不得接觸受害人或踏足案發酒吧。

沙拉揭曾用藥跡象

法庭提交的檢測結果顯示，沙拉保夫體內有過去使用藥物與酒精的跡象。儘管其律師強調當下並未驗出非法藥物成分，部分反應或與處方藥物有關，但法官直言：「最令人擔憂的是他的酒精使用狀況，這位被告沒有認真對待他的酒精成癮。本法院不相信他理解這些指控的嚴重程度。」

Shia LaBeouf被揭前科累累

沙拉保夫過去已多次捲入法律糾紛，2020年曾因盜竊及傷人被捕，同年又被英國女星舊愛FKA Twigs控告性虐待及造成心理創傷。此外，他在拍攝新片期間亦屢爆爭議，據報為了追求「方法演技」，竟在片場跳入有牛群的牛欄中，舉動極其危險，令劇組人員極為不滿。

