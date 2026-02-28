Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉東奪影帝歸零再出發 望與陳可辛合作拍愛情電影丨專訪

更新時間：07:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-28 HKT

入行三十周年50歲的陳曉東（東東），去年於《香港紫荊花國際電影節》憑電影《騙我一輩子》榮獲「最佳男主角」。這份肯定對他而言是重大鼓勵，但他認為演員獲獎後要將一切抹掉，重新投入新角色。自言十分鍾愛電影《甜蜜蜜》的他，望能有機會與陳可辛導演合作，拍出一套真實談戀愛的好電影。踏入馬年，他除了繼續忠於出廣東歌外，更計劃升呢做老闆簽新人，實現培育男團的夢想。

東東對廣東歌熱誠

陳曉東最新廣東歌《今天我們都會飛》，東東覺得將這首歌投放在自己、孩子身上以及所有人也非常合適，雖然他一直忙於在內地發展，但他可以確實地說給大家知道，自己鍾情於廣東歌的程度，他會以聽到一首好旋律的廣東歌，便會感到「背脊通電」來形容，這可說是東東對廣東歌的一種個人熱誠。走到這年頭仍推出新歌，東東直指，這階段不再給予自己設下太多限制，繼續忠於自己，對廣東歌抱持着希冀自己出歌不是看效果，只抱着作為歌手，很想在音樂上有突破，在自己的聲音中發現出新的唱法。

陳曉東「升呢」老闆簽新人

入行30周年加上年屆50的東東被問到可有個人發展新目標？他表示，想簽歌手自己做老闆，因為獨立發展後，對歌手推出新歌的所有流程，無論是製作過程以及不同的宣傳渠道他也非常熟悉，所以對當老闆兼經理人這重任十分有信心。他透露，幾年前曾想過簽一隊男生組男團，直接以培育式訓練，可惜一直沒有實行，及後看到內地的TFBOYS出道，東東一眼看到便已知道TFBOYS一定會紅，可惜當時東東忙於做演唱會，知道來不及去組男團，亦因此令他對這想法暫時卻步。

東東謙稱「撞彩」奪影帝

踏入馬年東東最想完成的一件事是接拍到一套好電影，問到萌這想法是否因為去年成為「紫荊花」影帝？他卻笑住謙稱：「之前奪影帝係『撞彩』，因為呢齣戲帶着社會議題，而且大家好耐冇睇過喜劇。」不過，坦承獲獎是鼓勵：「但亦會令自己感到不足，因為有啲角色，以奸角為例，自己未必能演得好過某啲演員，只能喺自己能嘅力範圍內尋求突破，所以演員獲獎之後要將一切抹掉，重新去投入新角色。」

陳可辛愛情電影《甜蜜蜜》好正

東東在角色上有期盼：「自己係一個既百厭又多想法嘅人，過往好想演『孫悟空』；𠵱家反而望演極具香港特色嘅警察。」此外，作為電影《甜蜜蜜》粉絲的東東最希望能與導演陳可辛合作：「拍出一齣真實談戀愛嘅電影實唔容易，若能與陳可辛合作，我點樣都會抽出檔期去配合。」
 

採訪：鍾舜英 攝影：譚志光

場地：The AIRThe ONE

髮型：Calvin Leung @saloon

化妝：Crystal Ng @MOD

 

