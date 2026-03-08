逐玉｜劇情懶人包、角色介紹、5大看點 張凌赫、田曦薇「假婚真愛」

逐玉｜改編至小說的古裝愛情劇《逐玉》，由張凌赫與田曦薇領銜主演，講述一段「假婚真愛」的動人故事。下文為您精心整理《逐玉》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

角色介紹

分集劇情

5大亮點

《逐玉》講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）在風雪中偶遇並救下隱姓埋名的落難侯爺謝徵（張凌赫 飾）。為保家產，樊長玉需要招婿成為女戶主；而謝徵則意圖為17年前的血海深仇復仇。二人達成「假婚真愛」的協議，卻被迫分離。最終，樊長玉放下屠刀、奔赴戰場，並與恢復鐵血侯爺身份的謝徵重逢。他們在戰場上並肩作戰，逐步揭開所有真相。

《逐玉》由張凌赫以及田曦薇領銜主演。

返回目錄

《逐玉》追劇日曆公開！

返回目錄

張凌赫 飾 謝徵

謝徵原為威名遠播的武安侯將軍，因遭人暗算而重傷流落民間，幸得樊長玉救助。傷勢痊癒後，謝徵為了保護百姓安寧，忍痛告別愛人，重返戰場。

張凌赫飾演王爺謝徵。

田曦薇 飾 樊長玉

樊長玉是蒙冤忠臣的後人，出生於屠戶家庭，個性堅韌果敢。父母雙亡後，為了保住家產，她決定招贅，並與謝徵達成一場假的入贅交易。

田曦薇飾演屠戶之女樊長玉。

返回目錄

樊長玉的父母不幸命丧山賊之手，她憑藉殺豬手藝撫養妹妹。在一次回家途中，她救下身負重傷的謝徵。謝徵謊稱自己名叫言正、無親無故，樊長玉見他身無分文，便將其收留，甚至變賣母親的遺物以換取金錢。其後，言正透過密信與部下白毛隼聯繫。當官兵到村中搜查流民時，樊長玉迅速將他藏匿於豬圈。樊長玉重開父母的豬肉店，卻發現大伯意圖翻箱倒櫃尋找地契以抵償賭債。她將眾人趕走，關鍵時刻言正出手相助。為了保住房子，言正最終答應入贅，而樊長玉則許諾會靠殺豬養活他。

返回目錄

1. 病嬌王爺與女將軍的「假婚真愛」

由田曦薇飾演的樊長玉，不僅是屠戶之女，更是蒙冤忠臣的後代。故事中，她將放下殺豬刀，改握長矛，與武安侯將軍謝徵在戰場上重逢。二人為尋求真相並肩作戰，過程中相識相知，最終相愛。王爺與女將軍的愛情設定相當引人注目，預計將吸引大量觀眾。

張凌赫與田曦薇在劇中的love line十分吸睛。

2. 張凌赫、田曦薇CP感十足

《逐玉》於2024年12月15日開機，並於2025年4月22日殺青，拍攝期間已引起廣泛關注。張凌赫的戰損將軍造型，以黑衣鎧甲搭配破碎感妝容，被網民盛讚為「古裝絕色」；女主角田曦薇的妝容造型亦頻頻獲得好評。二人在雪中的親吻片段充滿CP感，引爆話題並登上微博熱搜。

張凌赫被盛讚為「古裝絕色」！

3. 林俊傑獻唱主題曲

《逐玉》團隊特別邀請「行走的CD」、新加坡情歌天王林俊傑（JJ）親自演唱主題曲《我對緣分小心翼翼》。更矚目的是，此曲由周杰倫的黃金拍檔方文山作詞，林俊傑本人作曲，創作及演唱陣容堪稱鼎盛。由於JJ亦是女主角田曦薇的偶像，不少網民笑言她已成功「圓夢」。

林俊傑親唱《逐玉》主題曲。

4. 《九重紫》導演執導

《逐玉》由曾慶傑執導，他曾執導過熱播劇《九重紫》，並憑此劇榮獲2024年騰訊影片金鵝榮譽的年度優秀導演獎。此外，《逐玉》劇組更請來曾負責《永夜星河》的妝造團隊，該團隊向來以其靈動且富美感的造型設計而聞名，無疑為粉絲對演員的妝造打下一支強心針。

《逐玉》的妝造盡顯用心。

5. 未播先熱的話題度

《逐玉》在開播前已備受矚目，其在騰訊和愛奇藝的雙平台總預約量已突破500萬，刷新了2025年至今待播劇的預約紀錄，成為唯一一部雙平台預約數均破200萬的劇集。此外，張凌赫為角色減重15斤並刻苦練習劍術，以及田曦薇親身完成背人狂奔等高強度戲份，都讓粉絲對二人的專業精神與用心大加讚賞。

《逐玉》備受矚目！

返回目錄