陳柏宇新碟分享會突襲清唱 手寫信致謝粉絲泛淚 預告7月紅館開騷

陳柏宇（Jason）醞釀多時的全新專輯《BEST BALLADS OF 關於……情歌》終於面世。有別於以往作品，這次專輯以「情歌」及粵語流行曲中經典的ballad曲風為主軸，收錄了他自去年起推出的多首單曲。整張專輯由Jason的歌聲貫穿，引領樂迷走過一趟由暗戀到熱戀的愛情旅程。特別的是，這張專輯更是Jason作為父親，為女兒未來準備的一本「愛情教科書」，寄意深厚。

《過後》延續經典《逸後》

日前Jason為新碟舉辦分享會，與一眾樂迷近距離交流。席間他與監製Edward分享了專輯製作的幕後故事，並首度現場演繹專輯內多首作品。當中的新歌《過後》更成為全場焦點，事緣此曲是特意延續其經典金曲《逸後》的故事。Jason笑言：「驚你哋唔知呢兩首歌嘅連結，所以係特登用咗《逸後》經典嘅前奏做《過後》嘅『前前奏』。」此外，他亦與作曲人Harry Kwan合作，以另一種編曲方式演繹專輯內的《一天》，為樂迷帶來新鮮感。

陳柏宇清唱《一千種戀愛》贏盡掌聲

活動當日發生了一段小插曲。事緣Jason早前在社交平台Threads上讓樂迷投票，選出最想他在現場演繹的 side track，結果由《一千種戀愛》高票當選。當他準備獻唱時，音響竟突然出現問題。不過身經百戰的Jason處變不驚，配合現場粉絲的打拍子，即興以清唱方式完成歌曲，成就了當日限定的「特別版本」。唱畢後他亦不忘自嘲：「唱之前都話咗呢首歌有一千種唱法！」

Jason手寫信感謝二十年支持

活動其中一個環節，是由Jason親自向一位幸運粉絲送出「神秘禮物」。原來這份禮物是他親筆撰寫的一封手寫信，信中表達了他對樂迷二十年來不離不棄的感激之情。Jason真摯地說：「正常情況下係冇辦法逐一多謝你哋，所以透過呢封信想親口多謝你嘅支持。」粉絲收到這份滿載心意的禮物，再聽到Jason的深情剖白，即場

眼泛淚光，場面溫馨。

陳柏宇為樂迷留下無限想像空間

Jason亦與現場樂迷大玩「關於……陳伯」問答遊戲，考驗大家對他的認識。即使Jason本人親自上陣參戰，依然未能全部答對，反而多位粉絲都準確回答，令他甘拜下風。為答謝一眾樂迷的支持，Jason終於在活動尾聲投下震撼彈，正式宣布將於今年7月在紅館舉行個人演唱會。不過對於確實日期，他則大賣關子，笑言：「唔係7月頭嗰五日，亦都唔係最尾嗰五日！」為樂迷留下無限想像空間。