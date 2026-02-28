前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街

人稱「Mary姐」的70年代花旦韓馬利在2019年患上腦膜炎，當時幾乎「一隻腳踏入鬼門關」，其後又也曾受過情緒病困擾，幸好得到老公杜燕歌悉心照顧，令她一次又一次從死蔭幽谷中走出來。經歷了這場生死大關，韓馬利與杜燕歌的感情昇華到另一層次。近年韓馬利減產與杜燕歌享受生活，去年約滿離開了TVB。雖然韓馬利在各地都持有物業，但最後決定移居中山展開新生活。

韓馬利醒覺沒有為自己想過

近日韓馬利與杜燕歌接受好友汪曼玲YouTube頻道的訪問，韓馬利坦言其實沒有計劃的：「有一天佢突然我講，我哋嘅年紀已經喺度倒數緊，我哋要錫下自己。」韓馬利醒覺他們做了幾十年，從來沒有疼愛過自己，沒有為自己想過，任何事都以工作為先，其他事情都放在一邊：「我哋都幾十歲，真係喺度倒數，仲咁拼命工作為乜？其實我哋都唔係要求生活高嘅人，簡單單就得。」

相關閱讀：70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決

韓馬利杜燕歌很快便決定離港

韓馬利與杜燕歌很快便決定離開香港：「離開香港第一事就係唔可以再續約。如果續咗約嘅話，你有工作在身，你就要付出呢個責任，要滿足合約嘅工作，有通告就要工作。如果冇嘢做就一身輕，喺另一個環境重新開始，一個好平淡嘅生活，想瞓到幾點都得、食乜都得，每一日都冇計劃，鍾意想點就點，好隨意生活。」最後二人決定在中山定居，原來是因為林韋辰。韓馬利稱有一天林韋辰叫他們去中山看樓：「嗰陣我都係貪得意，諗住睇，冇諗住喺度住。我哋睇咗好多間，冇一間中，去到最後一間，其實我打算『算喇，唔搬』，點知佢（杜燕歌）一入到去，睇吓呢邊窗，睇吓嗰邊窗，跟住又睇吓廚房、睡房，跟住就話『得喇，就這間』。」杜燕歌覺得新居很開揚，空氣很好：「成個屋感覺好舒服，每一日喺屋企都唔想出街。我哋住咗四個月，每一天門口都有快遞，唔明白點解可以有咁多嘢買，每日都掃手機。」

韓馬利直言新生活令他們感覺重生

韓馬利直言新生活令他們感覺重生：「好多嘢重新再嚟過。其實我冇諗過擺咩小紅書，做咩抖音，坦白說，我真係覺得水到渠成，我成日都祈禱，如果係畀我做嘅話，唔好畀我有壓力，要畀我有能力、有狀態去做。如果呢件事對我有壓力，我而家承受唔到。喺呢個年紀，有壓力，或者做得唔好，或者唔適合我做，我咪唔做。辰哥真係好好，他一路叫我感受一下，但其實我想跳出自己的comfort zone（舒適圈），因為我除咗拍戲，乜嘢都唔識做。」

韓馬利由最初的抗拒做直播，到慢慢嘗試，原來是可以這樣做：「我覺得人哋畀機會我去學習，我仲計較咁多仲乜？所以我覺得由抗拒開始，我開始可以接納，接納到我而家可以慢慢自己嘗試去做，我覺得原來我唔係乜都做唔到，只要你肯嘗試，放低你嘅面子，唔好同最好嗰個比。」杜燕歌續說：「我哋係退而不休嘅精神，就係你肯去學習，肯去接受新鮮事物，肯去了解呢個社會嘅變化。呢件事我好欣賞佢，雖然之前係有啲壓力，但係而家越做越好了，佢肯去接受新嘢，肯去學新嘅嘢，證明佢仲係好健康。」韓馬利坦言現階段很滿足：「好多嘢唔係必然，唔會強求，好多嘢都係隨緣，好簡單生活。」

相關閱讀：「TVB離巢富婆」豪宅內部大公開 寬敞客廳擺水晶吊燈 藝術品滿屋展品味 被封物業女王大屋遍各地

韓馬利對許紹雄女兒有虧欠

訪問上韓馬利亦有提及與許紹雄女兒許惠菁的關係，她坦言對契女有虧欠：「和Benz嘅女兒一出世就上契，但係上咗契之後，其實我哋唔係好多時間見面，因為佢冇耐去咗新加坡讀書，我就去咗澳洲，直至佢喺新加坡返嚟香港讀大學嘅時候，我又返咗嚟香港，嗰段時間我哋見得比較多一點。契爺、契媽、契女嘅關係，喺嗰段時間建立。Benz搬咗去康樂園之後，我哋每個月差唔多都會見五、六次，因為佢成日同一班圈內朋友食飯，我哋成日傾偈，大家關係真係好密切。所以Benz突然間走咗，大家都…唉，到而家我個心裡都好唔安樂。因為Benz走咗之後，嗰段時間我搬咗去中山，所以唔係好多時間陪個女，同佢她經過呢段艱難嘅日子，所以我呢個做契媽都對佢好虧欠。」