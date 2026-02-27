Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申出道25年終圓紅館夢 懶理抄襲尹光個唱海報之說 生日拖老婆撐枱腳

影視圈
更新時間：19:46 2026-02-27 HKT
發佈時間：19:46 2026-02-27 HKT

昨天（26日）是方力申46歲生日，他分享令自己超級興奮的消息，公開首次紅館演唱會「最佳時間」的海報，即被網民指設計，同尹光2023年演唱會的海報概念「撞到應」，同樣以粉紅色衣著、藍色背景及白色的文字構成；還有方力申的金髮造型意外撞樣人氣KOL Jon Jon。網民質疑是否與尹光同一設計團隊製作，惹來抄襲疑雲。還有網民留言想方力申邀前度鄧麗欣（Stephy）、傅寳誼（前名：傅穎）做嘉賓，在紅館合唱經典歌。

方力申紅館前留影

今日（27日）方力申上載在紅館前拍攝的照片，相約歌迷在5月16日紅館見。他表示在一年多裡，偶像們四大天王都在紅館演出，而他也將實現夢想，並解釋︰「叫『最佳時間』有雙重意思，首先它代表著我——這位前港隊游泳運動員對個人最佳時間的追求；其次象徵人生中最珍貴的時光。在年輕時，我們追求速度和成就，隨著年齡增長，我們尋找最適合自己的狀態。我用『Perfectmoment』來形容『最佳時間』，這一刻是我人生中的最佳狀態。經過25年努力，我終於有機會登上紅館舞台，渴望以歌手的身份展示自己！」不過對於海報惹來的話題，他則沒有提及。

方力申、葉萱終有機會二人世界

此外，方力申透露2月25日與太太葉萱（Maple）二人世界撐枱腳慶祝，他說︰「對上一次兩個人食飯，是我們的第一次約會，太太經已年幾沒有食過魚生了！」而正日生日則由弟弟請食飯及請飲靚酒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
7小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
5小時前
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
7小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
5小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
社會
9小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加
影視圈
4小時前
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
即時國際
3小時前