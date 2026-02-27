方力申出道25年終圓紅館夢 懶理抄襲尹光個唱海報之說 生日拖老婆撐枱腳

昨天（26日）是方力申46歲生日，他分享令自己超級興奮的消息，公開首次紅館演唱會「最佳時間」的海報，即被網民指設計，同尹光2023年演唱會的海報概念「撞到應」，同樣以粉紅色衣著、藍色背景及白色的文字構成；還有方力申的金髮造型意外撞樣人氣KOL Jon Jon。網民質疑是否與尹光同一設計團隊製作，惹來抄襲疑雲。還有網民留言想方力申邀前度鄧麗欣（Stephy）、傅寳誼（前名：傅穎）做嘉賓，在紅館合唱經典歌。

方力申紅館前留影

今日（27日）方力申上載在紅館前拍攝的照片，相約歌迷在5月16日紅館見。他表示在一年多裡，偶像們四大天王都在紅館演出，而他也將實現夢想，並解釋︰「叫『最佳時間』有雙重意思，首先它代表著我——這位前港隊游泳運動員對個人最佳時間的追求；其次象徵人生中最珍貴的時光。在年輕時，我們追求速度和成就，隨著年齡增長，我們尋找最適合自己的狀態。我用『Perfectmoment』來形容『最佳時間』，這一刻是我人生中的最佳狀態。經過25年努力，我終於有機會登上紅館舞台，渴望以歌手的身份展示自己！」不過對於海報惹來的話題，他則沒有提及。

方力申、葉萱終有機會二人世界

此外，方力申透露2月25日與太太葉萱（Maple）二人世界撐枱腳慶祝，他說︰「對上一次兩個人食飯，是我們的第一次約會，太太經已年幾沒有食過魚生了！」而正日生日則由弟弟請食飯及請飲靚酒。