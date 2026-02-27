MC孖Gareth.T首合唱《金童子》變身舞王 大讚湯令山係「最佳導演」︰好快拍完收工

Gareth.T（湯令山）與MC（張天賦）首度合體推出新歌《金童子》，曲風以60年代復古的doo-wop／Motown音樂為靈感，把經典靈魂樂旋律與現代節奏融合，編曲採用電鋼琴、結他、鋼琴及充滿律動感的鼓點，營造出既懷舊又充滿動感的氛圍。問到今次合作的契機，Gareth鬼馬表示：「係你哋（華納同事）！你哋叫我同MC出首歌，整完啦我哋首歌，拍埋MV啦！」他坦言歌詞是Wyman（黃偉文）自上年各頒獎禮後，有感而發創作的，至於作曲靈感，Gareth風趣說︰「瞓覺起身諗到！」

Gareth.T、MC向60年代歌曲及MV致敬

MV向60年代歌曲MV致敬，兩位「華納舞王」穿上一身踢死兔加上沙塵十足的舞步，MV結尾圍圈跳舞場面，配埋「Woo Woo Woo 閃爆你」ad-lib，玩味十足！問到跳舞部分是否身兼MV導演的Gareth所要求？他立即指着MC說：「好似係你問我㗎喎！」MC回應：「因為一開頭Gareth話畀我聽，舞台會有咩燈光，會係一個點樣嘅場地，我就提議不如跳埋舞啦！點知就認真咗……咁……咪跳舞囉！」他們互笠高帽，大讚對方舞技有120分！MC大讚Gareth是他合作過最好的導演，「拍過咁多（MV）導演，佢係最好嘅，因為快收工，又輕鬆！所有嘢都準備充足，成件事好有型！」