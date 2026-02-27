阿Sa撇低男友歐遊騎馬應節 同容祖兒闖羅浮宮爆瘀事︰有人聽錯蘿蔔糕
更新時間：15:45 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-27 HKT
蔡卓妍（阿Sa）大年初七（人日）在社交網上載於航班上的可愛嘟嘴照片之後，昨晚（26日）上傳與好姊妹容祖兒（祖兒）同遊法國巴黎羅浮宮的歡欣時刻。今日（27日）阿Sa上載在歐洲騎馬的片段及相片，踏入馬年騎馬應一應節，她卻表明︰「騎馬又凍又淆底！」
容祖先阿Sa跳開心舞
阿Sa、祖兒在農曆新年期間抽空同遊巴黎，開心至極，相片中兩人興奮得在羅浮宮內起舞，難怪阿Sa說「開心到要跳開心舞」，同時大爆「有人唔小心聽錯羅浮宮做蘿蔔糕」，擺明是指經常「擺烏龍」的祖兒，多謝她在旅途中帶來的一些難忘搞笑事。另外阿Sa男友林俊賢（Elvis）在昨天貼出醒獅到其健身店內採青的片段，開工大吉大利，祈望馬年生意興隆。而阿Sa將於3月2日（星期一）到尖沙咀出席「金龍獻瑞醒獅賀歲」馬年開運活動，為市民送上新年祝福。
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT