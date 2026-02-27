阿Sa撇低男友歐遊騎馬應節 同容祖兒闖羅浮宮爆瘀事︰有人聽錯蘿蔔糕

蔡卓妍（阿Sa）大年初七（人日）在社交網上載於航班上的可愛嘟嘴照片之後，昨晚（26日）上傳與好姊妹容祖兒（祖兒）同遊法國巴黎羅浮宮的歡欣時刻。今日（27日）阿Sa上載在歐洲騎馬的片段及相片，踏入馬年騎馬應一應節，她卻表明︰「騎馬又凍又淆底！」

容祖先阿Sa跳開心舞

阿Sa、祖兒在農曆新年期間抽空同遊巴黎，開心至極，相片中兩人興奮得在羅浮宮內起舞，難怪阿Sa說「開心到要跳開心舞」，同時大爆「有人唔小心聽錯羅浮宮做蘿蔔糕」，擺明是指經常「擺烏龍」的祖兒，多謝她在旅途中帶來的一些難忘搞笑事。另外阿Sa男友林俊賢（Elvis）在昨天貼出醒獅到其健身店內採青的片段，開工大吉大利，祈望馬年生意興隆。而阿Sa將於3月2日（星期一）到尖沙咀出席「金龍獻瑞醒獅賀歲」馬年開運活動，為市民送上新年祝福。