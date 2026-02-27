曾比特被斥「食兩家茶禮」工作大減 自爆迷惘期想過放棄唱歌丨專訪

32歲曾比特（Mike）加盟英皇娛樂後推出首支單曲《雪出過未來》，歌曲不僅記錄了他入行數年來的高低起跌，更喚醒了他對音樂的初心，助他走出低谷。回顧當年因「食兩家茶禮」風波，引發工作量大減，經歷過辛酸的他坦言曾萌生放棄念頭，幸得家人支持堅持下去。展望未來，他除了希望踏上啟德主場館開騷，亦積極操肌追求健康，為演藝事業做足準備。

曾比特可遊走兩台「造星仔」

曾比特推出新歌《雪出過未來》，這首歌正好將他入行6年來的高低起跌娓娓道來。從資料顯示，當年Mike以《全民造星II》第八名畢業，獲Eric Kwok賞識，2021年簽約環球唱片，因此不時成為ViuTV節目嘉賓；又因環球歌手身份可以上TVB，甚至北上參加TVB有份的《聲生不息》，是絕無僅有可以遊走兩台的「造星仔」。然而，此舉卻被網民斥責「食兩家茶禮」，調轉頭幫對家，對他表示失望。

Mike正向心態面對負評

他坦言當年憑一曲《我不如》打響名堂，讓更多人認識自己。但後來發生了不少事：「無需多言，大家從報道中也看到很多！」被問到可有想過真的是自己錯時？他無奈地說：「真的沒法去諗，怎可以知道是否自己做錯還是人家做錯，這真的無從稽考，不論報道是真是假，也不到我去評論。幸而家人教我樂觀面對，當時保持正向心態前行。不過，的而且確當時工作量真的少了很多。」面對少了那麼多工作，Mike承認當時陷入迷惘：「我首要想『自己有甚麼可以做得更好？』，或是『我做錯了甚麼？』」那時真的擔心收入大減、應付不到家人開支，還有，事業不在我控制之內，往後日子我應該怎算呢！」

Mike獲家人支持走出難關

面對這些爭議，Mike坦言最低潮時曾想過放棄，尤其最大感受是完約後，自己應該簽大公司、當獨立歌手，還是要轉行呢？自己應該怎樣行下去？當時最難面對就是家人，要媽媽擔心卻令他內疚。最終曾比特想通了，知道自己最鍾意唱歌，因此堅持下去：「當想到若然不做歌手，我會後悔，我便堅持下去。」

霍汶希當MV女主角

機緣巧合下，他與英皇娛樂簽約成為旗下藝人，第一步當然是製作更多新歌，為日後部署在啟德主場館舉行演唱會，同時也想在電影方面發展：「現在公司有多位師兄師姐，我都想一一合作，不過，最想找Mani（霍汶希）當MV女主角。」對於加盟新公司是否包含「禁婚令」？曾比特從沒聽過這事，但初來報到會努力以事業為先，他與女友互相信任先一起拼搏，直到所有事準備好才進行人生大事，他笑言：「至少先開了演唱會吧！」

此外，突然操肌變成肌肉男的Mike表明，只想藉運動追求身體健康，令自己有好狀態去應付演出。至於會否製作新歌配合騷肌？他笑指，要看緣份，收到合適的歌才做這事。

採訪：鍾舜英 攝影：譚志光

場地提供：@maison_natsukashii

髮型 : DennisTsui@ Artifylab

化妝 : Yannes Lee @ NDNCO.co @justingtang.makeup @ndnco_beauty