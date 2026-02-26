Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太極樂隊40周年演唱會5月登陸啟德 全體成員「登六」笑談兩蚊搭車：初心不變

影視圈
更新時間：21:45 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:45 2026-02-26 HKT

太極樂隊五子鄧建明(Joey)、雷有輝(Patrick)、盛旦華(蛇仔)、劉德賢（HiFi德）、朱翰博（Ricky）今日出席《太極樂隊40周年巡迴演唱會-香港站》發佈會，成軍逾40年的太極，將於5月2日在啟德體藝館演唱，五子更為演唱會創作了兩首新歌，主音Patrick即場獻唱了幾句。他們透露演唱會設有向已故隊友唐奕聰致敬的環節，又考慮以40年前的經典造型登場，五子信心十足表示可穿回舊衣。至於嘉賓陣容則暫時賣關子。

太極五子搭車都係$10

談到太極成軍超過40年，他們感嘆40年光陰飛逝，原來已經全員「登六」：「當年差不多時間一齊換成人身份證，今年就睇住大家全部都可以兩蚊搭車，五個人一齊搭車都係$10雞，真係抵。」提到相處40年可有意見不合，他們表示有爭執必定即日解決，亦試過幾乎爆樽，但最終都是沒有隔夜仇。

太極真係好鍾意音樂

低音結他手蛇仔感觸表示：「我們跨越了不同年代，無論是出黑膠碟、卡式帶、CD、MD到數碼，再返轉頭，一切都好像昨天的事。而我們一直都keep住個初心，冇變過，依然熱愛音樂。」鼓手Ricky亦說：「我覺得太極真係好鍾意音樂，回望40年前後，到現在大家都係做緊音樂，都係冇變過。其實我曾經有想過轉行，後來發現都是做音樂比較開心。」Ricky更自爆當年一件趣事：「有個女仔走埋嚟問我可唔可以錫你一啖？錫完先問我係咪Patrick！」

鄧建明指40周年出好多汗

Joey則笑言：「40周年就等於27周年、20周年，因為每一次都好開心、好感動，同埋好多汗。」Patrick聽到Joey說自己多汗時，即追問對方是否會除衫？Joey笑指今年不可以除衫，要將脫衣服的重任交給HiFi德，大讚他最近操得Fit。談到髮型問題，留有一頭長髮的Joey自爆曾經被誤認是風水師蘇民峰。
 

