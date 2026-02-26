Stanley 突襲式求婚Alina被嚇到 年尾舉行婚禮落實Jeremy做兄弟 回應脫粉潮要做有承擔的男人

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）在本月2日宣布與拍拖9年的女友李炘頤（Alina）訂婚，成為MIRROR中首位準人夫，他今日（26日）首次出席公開活動，親自與大家分享喜悅，過百粉絲到場支持。邱士縉表示與李炘頤拍拖9年，大家一直有計劃結婚，自己亦想在35歲結婚，他今年正好35歲，覺得是時候踏入人生另一階段，不過他強調非雙喜臨門，不是因為懷孕才結婚，生BB一事順其自然就可。

Stanley透露公司支持他的決定

講到求婚經過，他就保持神秘，不願透露在何時何地求婚，只謂是突襲式，「求婚係私人嘅事，無搞大龍鳳，當時只有我哋同一位外國朋友，又覺得個地方一生人只去一次，求婚又係一生人一次，所以就去做，係突襲式，佢都有被嚇到，仲話著得核突先咁做，佢當時有喊但都開心，始終我哋一齊咁多年，係時候要行下一步。（你有無喊？）我無，覺得佢反應好得意，幾難忘的時刻，外國朋友幫我哋拍片，但因為當日大家都著得核突，所以之後特別影咗一輯相，靚靚咁公開件事，但未影婚紗相。（公開消息的日子有特別意思嗎？）第二日係佢生日，想喺佢生日前宣布。」並謂求婚後有與公司溝通，公司很支持他的決定。

MIRROR有兩位成員做兄弟

邱士縉表示正籌備婚禮，將於今年年尾舉行，會做足傳統儀式，但應該會低調進行，問到是否在香港行禮？他表示一定要在香港簽紙，至於兄弟姊妹團人選已定，邱士縉透露MIRROR有兩位成員會做兄弟，其中一人是李駿傑（Jeremy），「預左兩個最做得野既做兄弟，因為真係要做野，玩新郎要頂，酒又要頂，其中一個是Jeremy，我哋關係好好，會傾心事，他係MIRROR中第一個知道嘅人，另一個兄弟就比大家估下。（MIRROR中誰人酒量最好？）應該是Tiger（邱傲然）和Edan（呂爵安）。（陳卓賢剛推出了一首與結婚有關的歌，想你在婚宴上播？）都好呀，如果他肯現場唱更好，他應該不會收我歌酬，哈哈。（你會不會都出一首結婚歌？）我無呢個想法，唔想只為自己出歌，如有機會想出一首甜蜜情歌。」又說預7位數字搞婚禮，現在要努力賺錢，歡迎大家找他們情侶檔工作，問到可會買樓築愛巢？他坦言暫時不會考慮，因樓價太貴，想把錢用在生活上多過被層樓綁住。

Stanley初時見「脫粉」有唔開心

邱士縉和李炘頤均屬馬，問到揀今年結婚是否要沖喜化解犯太歲？他笑言不是，重申作為一個男人，和一個女仔在一起9年，是需要向對方作出承諾。他是MIRROR第一位準人夫，不少粉絲對此表現難以接受，有指出現脫粉潮，邱士縉表示有留意有關報道，明白粉絲需要時間接受，又說有收到海量祝福，今日見到很多粉絲來支持也很開心，他說：「一開始見到（脫粉）報道會有少少唔開心，擔心會唔會影響到其他人，但諗深一層，我係做緊有承擔男人會做嘅事，相信佢哋會明白。（Alina有無收到被罵的留言？）還好，始終我哋一齊多年很穩定，反而有人講唔結婚會鬧我。」另外，下周二是元宵佳節，問到可會覺得特別甜蜜？他笑謂大家都老夫老妻，但也會慶祝，自言求生意欲強，談到他於情人節接「二奶」（車）回家，Alina留言時似是有怨言，他笑謂Alina都有一紮花，「呢架不係新車，係重新整過，佢都有份坐，我唔會錫車多過錫人。」