《拳霸》Tony Jaa傳患膽囊癌暴瘦見骨 外貌蒼老被誤當山寨明星 手術化療後到中國搵食養家

現年50歲的泰國影星Tony Jaa，曾經憑電影《拳霸》為觀眾熟悉，標榜「無威也、無替身」，硬橋硬馬真功夫，震驚網民外，更打入了香港電影市場，於2015年演出港產電影《殺破狼II》，一度掀起了學習泰拳熱潮。但近日Tony Jaa在上海動物園現身，由昔日肌肉澎湃的硬漢，整個人瘦了一圈，判若兩人，甚至有網民誤會他是內地的山寨明星。據泰國媒體透露，Tony Jaa在大約兩年前已被診斷出患上膽囊癌，現正接受化療，網民知悉後紛紛送上祝福，希望他大步檻過。

Tony Jaa暴瘦面頰凹陷

近日Tony Jaa在上海動物園現身，當時他戴上Cap帽，一身運動裝束，一貫的膚色黝黑，但眼角布滿皺紋，面頰凹陷，而且比起昔日脹鼓鼓的肌肉，明顯整個人是有一點縮水，有網民更懷疑遊覽中的Tony Jaa，其實是內地的山寨明星。Tony Jaa在動物園內睇過熊貓後，又表示要四出搜尋大象，皆因Tony Jaa的另一齣擔正的電影《冬蔭功》，戲中就是講述他家中的大象被偷，所以他要跟惡勢力周旋，靠拳頭搶回大象。Tony Jaa的尋象舉動，純粹是幽自己一默。

相關閱讀：50歲武打巨星驚傳患膽囊癌三期 接受化療2年暴瘦 愛家好男人曾「暴打」張晉

Tony Jaa患癌進行手術化療

Tony Jaa雖然遊覽動物園時心情不俗，但由於他外貌跟昔日的鐵漢模樣，判若兩人，網民更是擔心他的身體狀況。有泰國娛樂媒體引述接近Tony Jaa的相關人士指，其實Tony Jaa早於約兩年前已被診斷出患上膽囊癌，當時病情已達第三期、接近第四期。據悉，他因劇烈腹痛、皮膚與眼睛發黃等症狀求醫後確診，隨即接受了手術切除腫瘤，並一直持續接受化療至今，身體狀況稍微好一點，Tony Jaa已急不及待，在小紅書分享最新情況。

Tony Jaa憑鐵拳打到荷里活

Tony Jaa憑一身泰拳功夫，於2003年以電影《拳霸》及《冬蔭功》闖出名堂，之後成功打入華語市場，在港產片《殺破狼II》中擔任主角，與吳京聯手對戰張晉的場面，至今仍是觀眾的集體回憶。Tony Jaa其後更衝出國際，拍攝了荷里活電影《狂野時速7》及《轟天猛將4》，而他雖然是銀幕上的鐵漢，但私下卻是個顧家好男人，他於2011年與拍拖多年的圈外女友結婚，育有兩名女兒，一家人生活得幸福美滿。

相關閱讀：蔡少芬首公開張晉心臟病發細節：差少少做寡婦 得知老公血管堵塞近8成跪地喊險永別