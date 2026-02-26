Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Kenji淚別王智騫：感覺孤單了 中港台粉絲見證BL組合分手

影視圈
更新時間：18:15 2026-02-26 HKT
發佈時間：18:15 2026-02-26 HKT

兩大型男范麒智（Kenji）、王智騫（Martin）憑BL路線殺出血路，日前二人出席由光尚娛樂主辦的《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》，是他們相隔兩年再於香港舉行見面會，除香港粉絲外，也有遠道而來的中丶日丶泰丶台的支持者撐場！

Kenji派寵粉福利

Kenji與Martin不止擺招牌甫士給粉絲影相，還特地增加許多互動環節，近距離跟粉絲玩遊戲，亦首度在香港獻唱《靈魂約定》主題曲《換不了的你》。今次極有可能是他們最後一次合體，隨著Martin早前宣布離開經理人公司昇陽娛樂，這BL組合暫未知何時再聚，難怪他們於活動上深情對話時亦不捨落淚。Kenji直言現時拍攝只剩自己一個，難免感覺孤單，剖白心聲：「初入公司已經認識Martin，所有行程都一齊度過，好難得！多謝Martin嘅陪伴，佢係我成長中不可或缺嘅人，知道佢即將有新嘅去向，祝福佢有更好嘅發展，我永遠都會支持佢去做佢想做嘅事。而家拍嘢得返我自己一個，都有少少孤單唔習慣。」

王智騫剖白拆夥心聲

Martin則透露是去年底決定離開，迎接新挑戰，「離開係想有新開始，做呢個決定需要勇氣，亦都好唔捨得。而家喺新環境識到好多新朋友，都會成日諗起Kenji，啲新朋友好後生，好有佢嘅影子。」問到Kenji、Martin的發展去向？Martin表示正積極裝備自己，學習更多新技能，而Kenji說：「我哋兩個都冇話一定要框死係BL組合，始終我哋當初《甜酸苦辣鮮》都係兄弟咁樣行出嚟，到有《靈魂約定》先有呢個BL組合，咁多年來都係好好嘅師兄弟，佢係幫助我成長好重要嘅人。我覺得BL呢個話題，暫告一段落，嚟緊我會喺演戲方面落功夫。」

兩人仍會私下約食飯、出街，Martin指：「呢行總有機會再遇，香港又唔係大，撞到嘅機會好多，我期待之後喺其他Project撞到！」

