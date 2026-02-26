Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jungkook @BTS 做直播爆粗舉中指惹熱議 承認曾是「煙鏟」：公司可能會鬧翻天

影視圈
更新時間：16:15 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-26 HKT

超人氣韓團防彈少年團（BTS）將於3月20日推出新專輯《ARIRANG》，翌日在光化門舉行免費騷，並於4月在首爾展開世界巡唱。成員Jungkook今日凌晨開直播時，公然爆粗及舉中指，引發爭議！

Jungkook只想對粉絲誠實

據指Jungkook於韓國時間26日凌晨約3時40分在粉絲平台Weverse，進行了約1.5小時直播，當時他與同住好友以及兄長一起飲酒唱歌，現場氣氛輕鬆。他先提到BTS下月發行的第5張大碟《ARIRANG》，並坦言2月行程緊湊，連去皮膚科的時間都沒有。之後他見好友在吸煙，就叫對方把煙熄掉，表示：「都在直播了，還吸甚麼煙。」之後他承認自己過往是「煙鏟」：「我現在30歲了，以前吸很多煙，但真的努力戒掉了。我一講這個，公司可能會鬧翻天。」他直言只是想對粉絲誠實，並說：「我也是人，我也想開心。」並半開玩笑地提到這次直播的後果，「到了明天，隊友應該會跟我說，公司也會找我談吧。」

Jungkook已將直播存檔刪除

Jungkook強調想向粉絲誠實，「我只想做個坦誠相對的人，如果做錯了甚麼，我也想大方承認。我想坦白，但不知道該說到甚麼程度。如果不是因為公司，我可能全都說了。」他還多次爆粗，甚至對朋友舉中指，再自嘲道：「公司會不會又要對我發牢騷？」當粉絲留言勸他結束直播時，他回應：「為甚麼要我關直播？不要對我指手畫腳。」直播結束後，他又在社交網留言：「專輯發行真的沒剩多少時間了，請大家再稍等一下，回歸後我們會努力的，我愛你們。」他又在留言回覆粉絲說自己不後悔直播，「我要用自己的方式過生活，請大家支持我！」網民對Jungkook的坦率反應兩極，一部分粉絲認為他展現了真面目，亦有人認為他作為公眾人物，酒後爆粗的行為不妥，尤其在復出前可能給公司與其他成員帶來負面影響。目前，Jungkook已將直播的存檔刪除。

