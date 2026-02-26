洪金寶電影武術項目正式開機 續寫洪家班傳奇 青少年功夫文化體驗同步啟動

2026年2月24日，洪大哥電影武術項目在廣東佛山隆重舉行開機儀式，項目創始人洪金寶、導演/武術指導洪天明、導演/武術指導洪天祥、演員洪天照、聯合創始人兼導演郭勇、聯合創始人兼首席執行官張子淳及全體核心團隊、業界嘉賓共同出席，見證華語動作影視武術服務體系全新啟航。

洪大哥電影武術項目正式開機啟動

主創團隊共同為攝影機揭開吉祥紅布，宣布洪大哥電影武術項目正式開機啟動，全場掌聲雷動，標誌著這一重磅影視武術項目正式進入全面運營與攝製階段。儀式現場，主創團隊共同為攝影機揭紅，標誌著項目正式進入攝製與運營階段。位於騰訊全球總部未來科技城的深圳明灣學校的同學們也以體驗學習者的身份參與到項目製作中，跟隨武術指導與攝影團隊，親身經歷從動作編排、現場排練到鏡頭實拍的全過程，在真實的創作環境中感受中華武術與影視藝術融合的魅力。

洪大哥電影武術項目續寫洪家班傳奇

開機儀式上，創始人洪金寶表示，洪大哥電影武術項目將延續老一輩功夫人的匠心與堅守，以專業、規範、武術精神，為深圳明灣學校的孩子們定製的文化藝術交流劇組體驗活動。聯合創始人兼首席執行官張子淳表示，項目將以產業化、品牌化運營為方向，打造國內頂尖、國際知名的電影武術專業服務平台，與全行業夥伴攜手共創動作影視新未來。隨著開機儀式圓滿完成，洪大哥電影武術項目正式全面啟動。未來，項目將以正統功夫為根基、以影視為載體，持續輸出高品質動作內容與專業服務，續寫洪家班傳奇，助力華語動作影視邁向新高峰。