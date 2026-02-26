lan冀《無名指》成為婚禮必播冧歌 自揭愛情觀叫hellosss細味歌詞

陳卓賢（Ian）一向以勤力見稱，不單堅持每年推出單曲，且每首單曲親自操刀作曲，貫徹「唱作人」稱號。踏入2026年才兩個月，Ian率先於1月23日送上第一首派台歌《傷口上灑辣椒醬》。事隔剛剛一個月，Ian在2月23日初七「人日」再推出溫馨甜蜜的新歌《無名指》。Ian稱《無名指》是1月份出席監製兼好友陳巧威澳洲婚禮後，啟發其思路，在回程的飛機上靈感大爆發，創作了這首非常適合婚禮的《無名指》，曲詞同步，寫於萬尺高空。Ian坦言望《無名指》日後成為大家婚禮之選。

陳卓賢自爆愛情觀

《無名指》道出Ian的愛情觀，跟其人設十分吻合，平靜而浪漫。歌曲一開始，進入夢幻愛情世界︰When I look into your eyes，I just wanna make you mine；一見鍾情，把愛人私有化，何等浪漫。而編曲背後的鼓聲，彷似婚禮中一對新人緩緩進場，一步一腳印。Ian填的詞亦是他對婚約的冀盼，「沿途風雨試煉怎喧嘩都不改，連名帶姓忠於這份愛」。《無名指》並非激情，或冧到爆甜到漏的典型情歌，而是靜靜地、淡淡然的清新與溫暖，流露「I人」甜蜜，真摯細水長流。

陳卓賢同hellosss深夜互動

Ian有名你叫「勤力賢」，繼日前擔任騎術比賽及賀歲杯表演嘉賓，昨晚（25日）應邀到中文大學聯合書院擔任歌唱比賽嘉賓，唱不同風格的《DWBF》及《樹會流眼淚》後，他笑說：「我出道以嚟第一次喺大學唱歌，好緊張，我個心卜卜咁跳。」逗得同學們笑聲不絕。昨晚Ian應該心情大好，深夜在TG group「上水」與fans互動；而Ian似乎對《DWBF》情有獨鍾，hellosss（Ian支持者的暱）即時送上loop歌紀錄，他好識做秒回粉絲心意。得到偶像親自回覆，有hellosss說開心得「唔使瞓」。