財政預算案2026｜陀B女星趕電動車「一換一」3月告終死線 豪擲六位數入市：我買咗車喇

財政司司長陳茂波於2026年2月25日發表的最新《財政預算案》中投下震撼彈，宣布實行多年的電動車「一換一」計劃將於同年3月31日正式結束。此消息一出，立即觸發了全港性的搶購熱潮，大批準車主趕在政策死線前入手心儀的電動車，連2015年落選港姐、現正懷孕中的「牛雜妹」李亦喬也趕去入市買車。

李亦喬再度造人成功

李亦喬走出婚前小產陰霾，今年2月初開心報喜，宣布再度懷孕成功。李亦喬為迎接新生命的來臨，早已開始行BB展睇嬰兒用品，而交通工具同樣重要，方便李亦喬與糖水店太子爺老公帶BB出入，因為財政預算案的公布，令李亦喬陣腳大亂，即豪擲六位數緊急應變。

相關閲讀：「牛雜妹」李亦喬結婚丨婚前小產遇人生巨變！「家人」被突襲重傷 走出陰霾迎幸福婚姻

李亦喬昨晚（25日）在IG上載影片，笑言：「全港車行銷售量最高嘅一日，瘋狂搶電（動）車」。李亦喬坦言因為電動車「一換一」計劃不再所致：「一個財政預算案，一個決策，一個晚上，幾多個人衝咗去買車？我係其中一個 #車奴 #身邊的人都在看車 #坑已入」。

李亦喬晒出買車合同

李亦喬的影片見到車行人頭湧湧，熱鬧到似年宵，其手上拎住汽車介紹資料，相信是比較性能，揀選適合BB出世後便用。李亦喬之從晒出合同，落實入手新車。李亦喬半無奈表示：「我買咗車喇！」更稱一個夜晚便花了六位數字，之後要努力工作。

李亦喬家人曾開粉麵店

原名李美琪的33歲李亦喬，因家人在經營元朗粉麵店，因而有「牛雜妹」綽號。李亦喬落選港姐後加入娛樂圈，曾參演《愛．回家之開心速遞》，並在網絡劇《向西聞記》中擔任單元女主角。李亦喬於2023年宣布獲圈外男友求婚，翌年舉行婚禮，卻在婚前不幸發現懷孕約9周的胎兒，經檢查後已沒有心跳，最終流產。

相關閲讀：「牛雜妹」李亦喬結婚丨婚前小產遇人生巨變！「家人」被突襲重傷 走出陰霾迎幸福婚姻