《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛

更新時間：13:00 2026-02-26 HKT
《破案三人行》美國男星Martin Short傳出家庭悲劇，其42歲養女Katherine於當地時間周一（23日）被發現於美國洛杉磯家中吞槍自殺身亡。洛杉磯消防局於當日下午接報到荷里活山的一間寓所，執法人員表示死者初步死因為自殺。

Martin Short家人證實噩耗

Katherine家人發表聲明：「我們懷着深切的悲痛，證實Katherine Hartley Short已經離世。Short家族對此噩耗感到悲痛欲絕，並請求在此時給予我們隱私。Katherine深受眾人愛戴，她為這世界帶來的光亮與喜悅將永遠被銘記。」

相關閱讀：貓王愛女Lisa Marie Presley昏迷不治終年54歲 曾秘嫁米高積遜 愛子3年前吞槍自殺

相關閱讀：美國名導洛連納夫婦去年洛杉磯豪宅遇害 兒子Nick否認兩項一級謀殺罪

Martin Short與結婚30年的已故妻子Nancy Dolman共領養3名子女，除了Katherine還包括39歲的Oliver Patrick及36歲的Henry Hayter。Katherine於2006年在紐約大學取得心理學和性別性行為研究學士學位，並於2010年在南加州大學獲得社工碩士學位。之後在一間私人診所擔任臨床社工。

Martin Short取消三日演出

Martin Short和《破案三人行》拍檔史提夫馬田（Steve Martin）原定2月27日展開《The Best of Steve Martin and Martin Short》棟篤笑巡演，如今宣布取消周五2月27日至周日3月1日的演出，3月13日在華盛頓的演出暫時會如期舉行。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

