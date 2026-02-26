Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃曉明新戀情曝光？偕神秘女子遊新加坡貼心撐傘互動甜蜜 傳女方背景超強

更新時間：12:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-26 HKT

楊穎（Angelababy）內地男星前夫黃曉明離婚不久，便傳出戀上富貴網紅葉珂，去年2月有傳葉珂誕下一女，加上Angelababy的兒子「小海綿」，湊成一個「好」字，但有消息指黃曉明與葉珂已經分手。近日黃曉明被網民捕獲，疑似攜新歡同遊新加坡，二人親密互動全被拍下，引發網上熱烈討論。

黃曉明打扮變年輕

據網上流出的照片，黃曉明與一女子現身新加坡的主題樂園，黃曉明當日打扮低調，身穿黑色長袖上衣，頭戴黑色鴨舌帽，配上一條滿佈細節的迷彩工裝褲，造型十分年輕。黃曉明全程為身旁的女伴撐起藍色雨傘遮擋太陽，二人又排隊買小食，還是並肩漫步，形影不離。

相關閱讀：黃曉明Angelababy離婚4年為兒子合體 「尷尬互動」曝光一舉動洩真情

女方穿上一件清涼的入膊黑色露背背心，搭配寬管牛仔褲，大方展現纖細腰線與好身材。從照片中可見，二人互動親密自然，黃曉明貼心地將雨傘傾向女方，女方亦曾伸手與黃曉明一起調整傘柄，看起來像熱戀中的情侶。

胡冉兒曾留學美國

有眼利的網民猜測，相中女子貌似是細22年的新人歌手胡冉兒（Maggie）。1999年出生的胡冉兒，畢業於美國南加州大學（USC）電影學院及商學院，2017年以優異的成績被大學錄取，在學期間獲CAA獎學金、院長嘉許榮譽生等榮譽。

胡冉兒母為聲樂家

胡冉兒從小在聲樂藝術家母親的薰陶及培養下，展現音樂及表演天賦，4歲開始學鋼琴，7歲學長笛，獲中國音樂學院長笛10級證書，並多次獲全國長笛演奏金獎，從12歲開始演出多部獨立電影。胡冉兒2022年參加綜藝節目《了不起！舞社》，曾推出歌曲《盛開》。

相關閱讀：黃曉明舊愛葉珂處境坎坷？哀嘆單親媽媽需獨自償還借貸 網民細思極恐質疑是劇本？

